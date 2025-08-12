Com personagens da mitologia acreana, MPAC lança campanha sobre mudanças climáticas nas redes sociais

O Mapinguari, a Matinta-Pereira, o Caboquin da Mata e a Cobra Grande, personagens tradicionais da mitologia acreana, ilustram a campanha “Os guardiões da floresta”, lançada nesta segunda-feira,11, nos perfis oficiais do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nas redes sociais (mpacre).

A ação visa sensibilizar o público, especialmente do Acre, sobre os impactos das mudanças climáticas, e utiliza figuras do imaginário amazônico como porta-vozes do alerta ambiental.

Com o slogan “Os mitos da Amazônia se uniram contra a destruição”, a campanha traz conteúdos que unem criatividade, regionalismo, tom lúdico, sem abrir mão da seriedade com que o tema deve ser tratado.

A ação traz visibilidade para quatro questões ambientais: poluição do ar, desmatamento, queimadas e a poluição dos rios. Cada personagem representa a luta contra um desses problemas.

“A ideia era fazer algo além de um apelo ambiental e apresentar conteúdos que pudessem se conectar com a identidade, a cultura e a história dos povos da Amazônia, em especial do Acre. As figuras que representam os guardiões da floresta lembram que defender a floresta é defender a nossa própria história. Então, mais do que conscientizar, esperamos que essa ação possa despertar o sentimento de pertencimento e que todos sintam o desejo de agir como um guardião do meio ambiente”, explica a Diretoria de Comunicação.

Marcelina Freire – Agência de Notícias do MPAC

