Com personagens da mitologia acreana, MPAC lança campanha sobre mudanças climáticas nas redes sociais
O Mapinguari, a Matinta-Pereira, o Caboquin da Mata e a Cobra Grande, personagens tradicionais da mitologia acreana, ilustram a campanha “Os guardiões da floresta”, lançada nesta segunda-feira,11, nos perfis oficiais do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) nas redes sociais (mpacre).
A ação visa sensibilizar o público, especialmente do Acre, sobre os impactos das mudanças climáticas, e utiliza figuras do imaginário amazônico como porta-vozes do alerta ambiental.
Com o slogan “Os mitos da Amazônia se uniram contra a destruição”, a campanha traz conteúdos que unem criatividade, regionalismo, tom lúdico, sem abrir mão da seriedade com que o tema deve ser tratado.
A ação traz visibilidade para quatro questões ambientais: poluição do ar, desmatamento, queimadas e a poluição dos rios. Cada personagem representa a luta contra um desses problemas.
“A ideia era fazer algo além de um apelo ambiental e apresentar conteúdos que pudessem se conectar com a identidade, a cultura e a história dos povos da Amazônia, em especial do Acre. As figuras que representam os guardiões da floresta lembram que defender a floresta é defender a nossa própria história. Então, mais do que conscientizar, esperamos que essa ação possa despertar o sentimento de pertencimento e que todos sintam o desejo de agir como um guardião do meio ambiente”, explica a Diretoria de Comunicação.
Marcelina Freire – Agência de Notícias do MPAC
Campeonato Estadual começa com quatro partidas no Sesc
Começa nesta terça, 12, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com 4 partidas, o Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão, torneio mais importante da temporada. 10 equipes disputam o título e vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.
Fórmula de disputa
As dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco. Os primeiros classificados avançam para semifinal de maneira direta. Os segundos e terceiros disputam a fase de quartas de final e os vencedores avançam.
Favoritos ao título
Atlético Xapuriense, atual campeão Estadual, Brasileia, Pista e Fluminense da Bahia iniciam o Estadual como principais favoritos ao título. Contudo, a competição será mais disputada em 2025 e os favoritos serão colocados a prova.
Jogos desta terça
Quadra 1
Lyon x Preventório
Pista x Veneza
Quadra 2
Campo Grande x Fluminense da Bahia
Calafate x Quinarí
São Francisco e Náuas fazem jogo de abertura do Estadual da 2ª Divisão
São Francisco e Náuas fazem nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco entra no torneio como um dos favoritos ao título e o Náuas quer surpreender.
São Francisco fechou preparação
O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nessa segunda, 10, no Carlos Simão, e definiu os titulares. O zagueiro Nathan, o meia Leozinho e o atacante Kikinha são nomes certos entre os titulares.
Jota e Manga
Os meias Jota e Manga não foram regularizados e irão estrear no São Francisco somente no duelo da 2ª rodada contra o Santa Cruz.
Náuas caseiro
A diretoria do Náuas montou um elenco com atletas de Cruzeiro do Sul e pretende surpreender no Estadual. O Cacique foi rebaixado em 2024 e pretende retornar a elite.
Erismeu Silva comanda coletivo e vai definir os titulares do Atlético
O técnico Erismeu Silva comanda um treino coletivo nesta terça, 12, no Frotão, com a duração de 60 minutos, e vai definir os titulares do Atlético para a estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo faz o primeiro jogo do torneio na quinta, 14, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“Temos uma base formada e vamos para os ajustes finais. O nosso adversário é um dos favoritos ao acesso e também por isso precisamos chegar bem preparados”, declarou Erismeu Silva.
Espera liberação
O meia Thalis, uma das principais contratações do Atlético, espera pela liberação do Humaitá. Os dirigentes do Tourão pretendem somente emprestar o atleta para a disputa da 2ª Divisão.
