Por Alcinete Gadelha O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez uma força-tarefa, na noite dessa sexta-feira (12), para transferir pacientes que estavam prestes a receber alta do Instituto de Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Intuito da ação é abrir vagas de internação para receber pacientes do pronto atendimento que precisam de vagas nas enfermarias. A Saúde do Acre enfrenta um colapso e tem mais de 20 pacientes à espera de vagas em leitos clínicos e de UTI.

O diretor do Samu, médico Pedro Pascoal, disse que foram utilizadas pelo menos duas ambulâncias de transporte avançado, para levar os pacientes do Into para o Hospital do Idoso, que dispõe de 40 vagas para o suporte e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito que também tem vagas para suporte. Ele disse que durante a transferência pelo menos 14 pessoas aguardavam por leitos no pronto atendimento.

“Graças a Deus ainda não é fila para deixar, na verdade, nós nos organizamos, o secretário de Saúde pediu para que a gente não deixasse o pronto atendimento do Into abarrotado. Os médicos aqui do Samu fizeram a força-tarefa, para conseguir transferi-los para leitos de retaguarda, foram levados para o Hospital do Idoso para acomodar pacientes Covid”, disse Pedro Pascoal.

A ação de transferência dos pacientes ocorre para dar vazão nas enfermarias. Por isso, quem tem quadros mais leves, ou está prestes a receber alta passa pelo remanejamento, e assim os pacientes que estavam no pronto atendimento precisando de internação podem ocupar as enfermarias.

O diretor do hospital de campanha, Osvaldo Leal, informou que a média de atendimentos diários no local é de 250 a 300 e a unidade de referência atua no limite. Pelo menos sete pacientes foram levados pelo Samu, na noite de sexta.

Transferência de pacientes para outros estados

O governo do Acre confirmou neste sábado que pode transferir pacientes para outros estados. Até o momento, o governo do Amazonas ofereceu duas vagas em leitos de UTI.

O Complexo Regulador que presta assistência estadual à Sesacre informou que também há possibilidade de transferência de pacientes para o município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. “Sete famílias já aceitaram a transferência para outros estados, como Rio de Janeiro (RJ), e o Governo do Estado permanece nas tratativas. Todos esse carecem de leitos de UTI”.