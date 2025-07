Com Operação Verão 2025, Deracre abre 3 novas frentes de serviço para manutenção na AC-40

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou os trabalhos de manutenção na rodovia AC-40, em Rio Branco e região. Três novas frentes de serviço foram abertas nesta quinta-feira, 3, com atuação nos trechos da Corrente, nas proximidades do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) e no km 75 da rodovia.

A ação faz parte da Operação Verão 2025, que contempla a recuperação e manutenção de rodovias em todo o estado, com frentes de trabalho ativas nas regionais. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os serviços são executados conforme planejamento técnico e priorizam os pontos mais críticos da rodovia.

“Estamos reforçando a presença do Estado nas estradas, com ações contínuas para garantir melhores condições de tráfego para a população”, destacou.

As equipes executam serviços de tapa-buraco, recuperação de trechos danificados, aplicação de nova massa asfáltica e compactação do pavimento, com o objetivo de garantir mais segurança viária e fluidez no tráfego.

As melhorias na AC-40 são fundamentais para o deslocamento de moradores, transporte de mercadorias e acesso às comunidades da região, fortalecendo a infraestrutura logística do estado.

