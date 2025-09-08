Com noite de louvor e adoração, Assis Brasil abre a Semana Evangélica

Na noite deste sábado(06), Assis Brasil vivenciou um momento especial de fé e comunhão com a abertura oficial da Semana Evangélica. O evento foi marcado por muito louvor, ministração da Palavra de Deus e grande participação popular.

A realização é fruto da parceria entre a Associação de Pastores e a Prefeitura de Assis Brasil, que têm unido esforços para proporcionar dias de celebração, reflexão e fortalecimento espiritual à comunidade.

Neste domingo, acontece a 4ª edição da Marcha para Jesus, um dos momentos mais aguardados do calendário evangélico local, reunindo fiéis em um grande ato público de fé e adoração. E para encerrar a noite, Assis Brasil recebe o show nacional da banda Som & Louvor, trazendo muita música e adoração em um espetáculo imperdível.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância do evento para o município: “A Semana Evangélica é um tempo de renovação espiritual e de união entre as famílias. É muito gratificante ver nossa cidade reunida em torno da fé e da esperança, celebrando aquilo que nos fortalece como comunidade.”

