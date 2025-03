Com mutirões em seis municípios, governo realiza mais de 100 cirurgias por meio do Opera Acre e avança na redução das filas de espera

Epitaciolândia ganhou destaque nacional por suas iniciativas inovadoras e eficazes no combate ao tabagismo. Com uma abordagem multidisciplinar que envolve educação, prevenção e tratamento, pois de acordo com o INCA/TABAGISMO, a meta é de 20 pacientes por ciclo e o município contabilizou o ingresso de 33 pacientes ao tratamento, ocorrendo 6 desistências, e obtendo resultado positivo de 13 pacientes cessando o hábito de fumar e 4 continuam em manutenção do tratamento.

No mês de janeiro, iniciou-se o 2º ciclo de acompanhamento, com o ingresso de 23 pacientes, com 9 desistências e 14 participantes continuam ativos no tratamento do tabagismo. Foram desenvolvidas palestras educativas, dinâmicas reflexivas, prática de atividade física e diversos acompanhamentos dos profissionais da equipe multiprofissional – Emult (nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo e profissional de educação física). Os encontros presenciais acontecem semanalmente, mas se mantém contato diário com os assistidos via grupo de WhatsApp. O Programa cobre todas as áreas do município, estendendo-se também à zona rural, o acompanhamento é realizado em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis no mundo, responsável por milhões de mortes anualmente. No Brasil, embora os índices de fumantes tenham caído nas últimas décadas, o desafio ainda é significativo, especialmente em regiões com menor acesso a informações e recursos de saúde. Epitaciolândia, apesar de ser uma cidade pequena, tem enfrentado esse problema de frente, com políticas públicas bem estruturadas e engajamento comunitário.

Segundo a coordenadora do programa tabagismo, Lidiana Jovino de O. dos Reis. Epitaciolândia é um exemplo de como políticas públicas bem planejadas e o engajamento comunitário podem fazer a diferença no combate ao tabagismo. “Isso demonstra que, mesmo com recursos limitados, é possível implementar estratégias eficazes que promovam a saúde e o bem-estar da população, cada um que parar de fumar e uma vitória alcançada é uma vida com mais qualidade.” Destacou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários