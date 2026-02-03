Acre
Com mensagem governamental, prefeito de Rio Branco abre os trabalhos do Legislativo para o ano de 2026 na Câmara Municipal
A harmonia entre os poderes e os avanços conquistados pela atual gestão municipal foram os principais destaques da mensagem governamental apresentada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante a abertura oficial dos trabalhos do Poder Legislativo para o ano de 2026, realizada na manhã desta terça-feira (03), na Câmara Municipal de Vereadores.
O chefe do Executivo ressaltou que o diálogo institucional tem sido fundamental para os resultados alcançados pela administração, permitindo avanços significativos na geração de empregos, na mobilidade urbana, no apoio ao homem do campo e na execução de obras estruturantes que impulsionam o desenvolvimento da cidade, especialmente nas áreas da saúde, moradia, educação e assistência social.
“Reconheço a importância da cooperação desta Casa Legislativa, tanto para os avanços já alcançados, quanto para o enfrentamento dos desafios que ainda se apresentam. Com diálogo institucional, responsabilidade e respeito aos princípios éticos, seguiremos fortalecendo nossas ações para atender às demandas da população com eficiência e compromisso público”, destacou o prefeito.
O prefeito enfatizou ainda que os investimentos realizados pela atual gestão têm garantido não apenas melhorias na infraestrutura urbana, mas também o acesso da população a serviços essenciais de qualidade, reforçando a valorização do ser humano como princípio norteador do governo. Segundo ele, essa política assegura um presente mais seguro e projeta um futuro de desenvolvimento sustentável para Rio Branco.
“Somos hoje a única capital do Brasil com 100% de cobertura de iluminação em LED, garantindo mais segurança, economia e qualidade de vida para a população. Na política habitacional, estamos com mais de 2.300 unidades entre obras em execução e projetos com cronograma até 2027. Cada moradia entregue representa dignidade e segurança para milhares de famílias. O trabalho conjunto com este parlamento tem sido decisivo para esses resultados”, afirmou.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira, destacou o desempenho do Legislativo no ano anterior e reforçou a expectativa de manter a produtividade em 2026, com foco em pautas estratégicas para o desenvolvimento da cidade.
“Teremos um ano de muito trabalho, com temas importantes como o Plano Diretor e o transporte público. Nosso compromisso é seguir próximos da população, ouvindo, debatendo e buscando soluções que garantam uma Rio Branco cada vez melhor”, ressaltou.
O reconhecimento ao trabalho da atual gestão também partiu de parlamentares fora da base aliada. O vereador Neném Almeida, do MDB, elogiou o volume de obras executadas e em andamento na capital, além de destacar medidas administrativas adotadas pelo Executivo municipal.
“Mesmo sendo de oposição, faço questão de reconhecer. O prefeito Tião Bocalom realizou obras importantes para a cidade, como viadutos e a ponte da Judia, uma demanda antiga da população. Também destaco a redução das emendas parlamentares, uma medida acertada. Por isso, faço esse reconhecimento publicamente”, afirmou o vereador.
Governador Gladson Camelí destaca investimentos em saúde, valorização do servidor e políticas sociais durante entrevista
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou do programa Baz do Vaz, do site AC 24 Horas, onde concedeu entrevista ao jornalista Roberto Vaz, nesta terça-feira, 3, para prestar contas à população acreana sobre as ações, investimentos e resultados do governo ao longo de mais de sete anos à frente do Poder Executivo estadual.
A valorização do servidor público foi um dos temas da entrevista. O chefe do Executivo relembrou a realização do maior concurso público da história do Acre, na área da Educação, além da convocação de diversos candidatos de cadastros de reserva em outros certames ainda vigentes.
“Tenho esse carinho pelo servidor público e tento sempre manter o pagamento em dia, inclusive adiantando o salário. É primordial que esses profissionais sejam valorizados para o bom funcionamento do governo”, afirmou.
Ainda durante a conversa, o governador deixou claro que, desde o início do primeiro mandato, tem priorizado uma gestão próxima da população, baseada na transparência e no diálogo. “Gosto de ir para a rua ouvir o povo. Quero fazer um mandato participativo”, salientou.
Gladson Camelí também ressaltou os investimentos na área da saúde, com destaque para os resgates realizados pelo trabalho do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fundamentais para salvar vidas em regiões de difícil acesso por meio do serviço aeromédico.
“Fortalecer a saúde significa salvar vidas. Fizemos mutirões de saúde em todos os municípios e levamos médicos e outros profissionais aos lugares mais distantes do estado. Nossa missão é sempre fazer mais para garantir atendimento às pessoas que tanto precisam”, afirmou Camelí.
A atuação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) também foi mencionada, especialmente em relação ao programa CNH Social, uma política pública desenvolvida no primeiro mandato de Gladson Camelí, que transformou a realidade de muitas famílias ao oferecer carteiras de habilitação gratuitas a pessoas de baixa renda.
Outro tema abordado foi o fortalecimento do agronegócio. O governador ressaltou que o Acre precisa do produtor rural, inclusive como aliado na redução do desmatamento e na preservação do meio ambiente.
“Sou um defensor da agricultura familiar, porque são eles os protagonistas na redução do desmatamento. Essas pessoas atuam como guardiões da floresta, e o apoio que o governo oferece é extremamente necessário”, pontuou.
BOPE apreende drogas, armas e prende três suspeitos durante operação em bairro da Capital
Ação do GIRO desarticulou ponto de tráfico ligado a organização criminosa na parte alta de Rio Branco
Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio de guarnições da companhia GIRO, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, armas de fogo e na prisão de três suspeitos na noite da última segunda-feira (2), no bairro Tancredo Neves, região da parte alta de Rio Branco.
As equipes realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo com o objetivo de coibir ilícitos e garantir a segurança da comunidade, quando receberam denúncia de que uma residência localizada na rua Olaria estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas. Segundo as informações, os envolvidos possivelmente estariam armados e integrariam uma organização criminosa responsável por impor medo aos moradores e “disciplinar” usuários de entorpecentes.
Diante da gravidade da denúncia, a equipe CHARLIE solicitou apoio da equipe DELTA, ambas do GIRO. Os policiais montaram um cerco ao imóvel, com parte da guarnição posicionada na frente da residência e outra nos fundos, área estratégica por haver um córrego, utilizado como rota de fuga.
Durante a ação, um dos suspeitos, identificado pelas iniciais A.S. de S., de 22 anos, saiu da residência após os policiais chamarem. Em seguida, M.N. da S., de 26 anos, que já possui passagens por envolvimento com organização criminosa, tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido pelos militares. No momento da abordagem, os policiais visualizaram entorpecentes embalados e prontos para comercialização. Diante do flagrante de tráfico, a equipe entrou na residência e abordou também F.A. da S., de 23 anos.
Na varredura do local, os policiais encontraram um saco de estopa contendo 15 tijolos de skank. Em buscas mais detalhadas, foram localizados outros cinco tijolos da mesma droga, além de uma barra de merla, diversos invólucros de skank e merla, material para embalo de entorpecentes, balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito e cerca de R$ 900 em dinheiro.
Ainda durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola calibre 9mm, marca Taurus G2C, com numeração raspada e 11 munições intactas no carregador, e uma submetralhadora de fabricação americana, também calibre 9mm, com 12 munições intactas.
Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, onde ficaram à disposição da Polícia Judiciária para a adoção das medidas legais cabíveis.
Acre avança na qualificação da cadeia do cacau com apoio do Sebrae
Com foco em aumentar a produtividade do cacau e gerar novos conhecimentos sobre a cadeia produtiva do fruto, 27 técnicos de instituições do Acre participam de uma capacitação em Belém, no Pará, de 2 a 13 de fevereiro. A ação integra o Convênio Cacau Sustentável no Acre, firmado entre o Sebrae e a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).
O curso de sistema produtivo de cacau está sendo ministrado pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura.
De acordo com o diretor técnico do Sebrae no Acre, Kleber Campos, a capacitação é o ponto de partida do convênio. “O objetivo é nivelar o conhecimento técnico da cadeia produtiva do cacau, aperfeiçoando esses profissionais, atualizando conceitos e tecnologias para aumentar as oportunidades de mercado dos produtos que serão gerados”, explica.
O conhecimento adquirido deve beneficiar cerca de 350 produtores atendidos pelas instituições. Entre os resultados a serem obtidos estão o aumento da renda, da área produtiva e da produtividade, além da geração de novos conhecimentos técnicos que possibilitem ganhos reais dentro dessa cadeia produtiva.
O diretor declara que o convênio passa por ações integradas para trabalhar produção, processamento, distribuição, comercialização, inovação, tecnologia e até ações de marketing. “Procuramos atender e resolver gargalos de todos os elos da cacauicultura”, diz.
Para o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, o curso deve fortalecer a cadeia produtiva como um todo. “Falar de cacau é falar de desenvolvimento sustentável, geração de renda e dignidade para as famílias que trabalham no campo. Essa formação técnica amplia nosso olhar sobre boas práticas, qualidade e mercado, e reforça o compromisso do Governo do Acre com uma agricultura mais eficiente, valorizada e humana”.
Participam também profissionais da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), da Universidade Federal do Acre (Ufac), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/Acre) e uma liderança indígena da etnia Manchineri.
