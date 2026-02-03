Com mensagem governamental, prefeito de Rio Branco abre os trabalhos do Legislativo para o ano de 2026 na Câmara Municipal

A harmonia entre os poderes e os avanços conquistados pela atual gestão municipal foram os principais destaques da mensagem governamental apresentada pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, durante a abertura oficial dos trabalhos do Poder Legislativo para o ano de 2026, realizada na manhã desta terça-feira (03), na Câmara Municipal de Vereadores.

O chefe do Executivo ressaltou que o diálogo institucional tem sido fundamental para os resultados alcançados pela administração, permitindo avanços significativos na geração de empregos, na mobilidade urbana, no apoio ao homem do campo e na execução de obras estruturantes que impulsionam o desenvolvimento da cidade, especialmente nas áreas da saúde, moradia, educação e assistência social.

“Reconheço a importância da cooperação desta Casa Legislativa, tanto para os avanços já alcançados, quanto para o enfrentamento dos desafios que ainda se apresentam. Com diálogo institucional, responsabilidade e respeito aos princípios éticos, seguiremos fortalecendo nossas ações para atender às demandas da população com eficiência e compromisso público”, destacou o prefeito.

O prefeito enfatizou ainda que os investimentos realizados pela atual gestão têm garantido não apenas melhorias na infraestrutura urbana, mas também o acesso da população a serviços essenciais de qualidade, reforçando a valorização do ser humano como princípio norteador do governo. Segundo ele, essa política assegura um presente mais seguro e projeta um futuro de desenvolvimento sustentável para Rio Branco.

“Somos hoje a única capital do Brasil com 100% de cobertura de iluminação em LED, garantindo mais segurança, economia e qualidade de vida para a população. Na política habitacional, estamos com mais de 2.300 unidades entre obras em execução e projetos com cronograma até 2027. Cada moradia entregue representa dignidade e segurança para milhares de famílias. O trabalho conjunto com este parlamento tem sido decisivo para esses resultados”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Joabe Lira, destacou o desempenho do Legislativo no ano anterior e reforçou a expectativa de manter a produtividade em 2026, com foco em pautas estratégicas para o desenvolvimento da cidade.

“Teremos um ano de muito trabalho, com temas importantes como o Plano Diretor e o transporte público. Nosso compromisso é seguir próximos da população, ouvindo, debatendo e buscando soluções que garantam uma Rio Branco cada vez melhor”, ressaltou.

O reconhecimento ao trabalho da atual gestão também partiu de parlamentares fora da base aliada. O vereador Neném Almeida, do MDB, elogiou o volume de obras executadas e em andamento na capital, além de destacar medidas administrativas adotadas pelo Executivo municipal.

“Mesmo sendo de oposição, faço questão de reconhecer. O prefeito Tião Bocalom realizou obras importantes para a cidade, como viadutos e a ponte da Judia, uma demanda antiga da população. Também destaco a redução das emendas parlamentares, uma medida acertada. Por isso, faço esse reconhecimento publicamente”, afirmou o vereador.



























