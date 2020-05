Índios da etnia Kaxinawá, na região do município de Tarauacá, interior do Acre, resolveram fechar a aldeia colocando vigias para evitar a contaminação do povo pelo novo coronavírus. O objetivo é evitar a entrada de não indígenas e de indígenas no local.

De acordo com o Cacique da aldeia 27, Assis Kaxinawá, “os seguranças Hunikui da aldeia Pinuya vão manter o reforço no bloqueio do ramal que dá acesso a aldeia Pinuya. Não podemos receber visitas de ninguém, pedimos a compreensão de todos, para o nosso bem e para o bem de todos, estamos nos prevenindo apesar de que nossa aldeia tem apenas 5 km para cidade, estamos muitos preocupados, estamos pedindo a mãe natureza a purificação de todos os males”, disse o Cacique.

