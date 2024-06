Com mais de R$ 4 milhões em investimentos, Prefeito entrega laboratórios móveis e projetores para escolas de Rio Branco

Técnicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), em parceria com a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, promoveram nesta sexta-feira, 21, e sábado, 22, uma capacitação sobre aplicação de vacinas contra brucelose para aproximadamente 20 produtores rurais moradores do ramal Buriti localizado no município de Capixaba.

A ação visa qualificar agentes vacinadores para fortalecer o sistema de vigilância sanitária animal, ampliar o índice de cobertura vacinal contra brucelose, promover a conscientização sobre a vacinação nas fêmeas, e o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a aplicação, manejo e marcação dos animais.

Segundo o médico veterinário e instrutor do curso, Jean Carlos Torres, o Idaf é o órgão que regulamenta as doenças de notificações e controle obrigatório no estado. “É importante o Idaf está junto com o produtor rural, capacitando nessa área da pecuária que tem bastante demanda na nossa região, e os preparando para uma vacinação segura, pois trata-se de uma vacina viva”, pontuou o veterinário.

O curso integra as ações do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que apoia a realização para que mais pessoas possam praticar a vacina a nível de campo.

“Vivemos em uma comunidade que é carente de agente vacinador, essa capacitação vai me possibilitar obter informações e assim vou ajudar toda a minha região com o trabalho de vacinação que é obrigatória e necessária”, ressalta a produtora rural, Maria José Silva.

A vacinação contra a Brucelose foi prorrogada no estado do Acre, e os produtores têm até o dia 30 de setembro para realizar a imunização das fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses.

