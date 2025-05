Com mais de 775 mil atendimentos realizados, OCA Xapuri celebra 15 anos de história ao lado da população

Implantada em 27 de maio de 2010, a unidade da OCA em Xapuri completa 15 anos de funcionamento como referência no atendimento público no Acre. Primeira central do Estado a adotar o modelo de integração de serviços com foco no cidadão, a OCA Xapuri comemora, nesta terça-feira, 27, uma trajetória marcada por mais de 775 mil atendimentos realizados, consolidando-se como símbolo de eficiência, acolhimento e transformação no serviço público acreano.

Criada com o objetivo de aproximar o cidadão do Estado e facilitar o acesso a direitos, a unidade reúne, atualmente, 14 órgãos parceiros e conta com uma equipe de 17 servidores comprometidos com a excelência no atendimento. Só em 2024, foram registrados 36.791 atendimentos, com uma média mensal de 3.065 e cerca de 158 atendimentos diários, refletindo a alta demanda e a confiança da população.

Mais do que números, a história da OCA Xapuri é feita de pessoas, de servidores que se dedicam diariamente e de cidadãos que encontram, ali, um espaço de respeito e escuta. Segundo dados da Ouvidoria da OCA, a unidade mantém uma média de 99,8% de aprovação entre os usuários, reconhecimento direto à postura acolhedora e resolutiva dos atendimentos.

“A OCA Xapuri é um exemplo de como o serviço público pode ser moderno, resolutivo e centrado nas pessoas. Os resultados positivos demonstram que estamos no caminho certo ao investir em estrutura, inovação e valorização dos servidores. Essa unidade simboliza o compromisso do governo do Estado com a construção de uma gestão cada vez mais humanizada e acessível para todos os acreanos”, destacou o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Corrêa.

Nos últimos cinco anos, a unidade passou por diversos processos de modernização da estrutura física, aquisição de novos equipamentos, ampliação de serviços e revitalização do prédio, com atenção especial à preservação dos elementos históricos. Esse movimento de fortalecimento faz parte da política de melhoria contínua da atual gestão.

“Celebrar os 15 anos da OCA Xapuri é reconhecer um trabalho construído com dedicação, empatia e compromisso. Nos últimos cinco anos, temos investido fortemente na valorização dos servidores, na modernização dos processos e na ampliação da oferta de serviços, tudo isso com o apoio fundamental do governador Gladson Camelí, que acredita e investe em um serviço público mais eficiente, acessível e humanizado para toda a população”, destacou a diretora da OCA, Fran Brito.

Para garantir esse padrão de excelência, capacitações periódicas são oferecidas aos servidores da unidade, com foco em desenvolvimento humano, empatia, comunicação e eficiência. Oficinas, rodas de conversa e treinamentos técnicos fortalecem as competências da equipe e o espírito colaborativo.

À frente da unidade, o chefe Arthur Brito reforça que o aniversário é mais do que um marco institucional. “São 15 anos de história, de transformação real na vida das pessoas. A OCA Xapuri representa o início de uma nova mentalidade no serviço público, mais humana, próxima e eficiente. E seguimos com esse propósito, agora com estrutura fortalecida e mais preparados para os desafios do presente e do futuro”.

Além da prestação de serviços, a OCA Xapuri também se tornou um espaço de cidadania e cuidado com a comunidade. Ao longo do ano, são promovidas ações temáticas e campanhas de conscientização, como o Dia das Crianças, Outubro Rosa, Janeiro Branco e Setembro Amarelo, com atividades educativas, culturais e de saúde mental.

As práticas de bem-estar e promoção da saúde também fazem parte da rotina da unidade, com ações como aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde preventiva, incentivo à vacinação e momentos de relaxamento para o público e equipe.

A servidora Rayza Cavalcante, que atua na OCA há 10 anos, relembra com emoção a trajetória vivida: “Sinto uma imensa alegria por fazer parte dessa iniciativa há tanto tempo. Foram anos de muito aprendizado, crescimento e experiências que levarei para a vida toda”.

A programação especial de aniversário contou com a realização de uma palestra em parceria com o Sebrae, na segunda-feira, 26, com o tema “Seja o profissional do futuro: de olho nas novas competências”, voltada à capacitação e incentivo à formação cidadã.

Na terça-feira, 27, a unidade abriu suas portas para uma festa especial, com direito a cinema infantil, apresentações musicais, distribuição de lembrancinhas, serviços de beleza, atividades lúdicas e a presença de servidores e convidados que fizeram parte da implantação do projeto em 2009.

Para os moradores, a comemoração foi uma surpresa positiva, recebida com alegria e gratidão. É o caso de Miria Rodrigues: “A OCA sempre fez parte da nossa vida aqui em Xapuri. Eu venho desde o começo, quando ainda era tudo novidade. Hoje, ver essa comemoração tão bonita, com música, atividades pras crianças, é emocionante”.

Como parte das celebrações, a OCA também aproveitou o momento para entregar à população o espaço OCA Conecta, um ambiente pensado para garantir aos cidadãos acesso gratuito e descomplicado à internet. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a inclusão digital e a democratização dos serviços, promovendo ainda mais autonomia aos usuários que precisam acessar plataformas públicas, estudar ou buscar oportunidades online.

Comemorando o passado e olhando para o futuro, a OCA Xapuri reafirma seu papel essencial na vida de milhares de cidadãos que, há 15 anos, contam com um atendimento público digno, eficiente e verdadeiramente humano.

