Com maconha no sutiã e cocaína na mala, mulheres são presas em táxi na Capital

Três pessoas foram detidas, entre elas três mulheres e um adolescente de 16 anos, acusados de tráfico de drogas, na noite desta terça-feira (13), no Ramal do Herculano, na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais rodoviários federais estavam em um patrulhamento de rotina pela rodovia, quando avistaram o táxi trafegando sentido Rio Branco/Porto Velho, e deram ordem de parada, a qual foi obedecida pelo motorista. Na revista pessoal, como havia mulheres, foi solicitado apoio a uma guarnição do 2° Batalhão para a revista das duas mulheres. Uma delas tinha 50 grama de maconha escondida no sutiã. Ao ver o nervosismo tanto dos passageiros quanto do taxista, os policiais fizeram uma revista no veículo e nas bagagens dos passageiros foram encontrados 650 gramas de cocaína. Ao serem perguntados sobre onde teriam pego os entorpecentes, os acusados disse que pediram o táxi no Centro de Rio Branco e estavam indo para a Vila Extrema, no estado de Rondônia. Em seguida, o taxista, que não sabia das drogas, foi liberado. Diante dos fatos, as mulheres receberam voz de prisão e o menor de apreensão, e trio foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.