Com investimentos de mais de R$ 7,5 milhões, governador entrega viaturas, uniformes e equipamentos para reforçar atuação do Corpo de Bombeiros no Acre

O fortalecimento das instituições como forma de dar autonomia nas ações tem sido uma das prioridades do governo do Acre, que pode ser constatada, principalmente, na Segurança Pública. Nos últimos anos, o Estado tem apostado no aparelhamento das corporações para garantir uma estrutura operacional que entregue agilidade e resposta rápida.

Para reforçar ainda mais esse trabalho, o governador do Acre, Gladson Camelí, entregou mais de R$ 7,5 milhões em equipamentos, veículos e fardamento para o Corpo de Bombeiros do Acre nesta quinta-feira, 10, em solenidade no Comando-Geral, em Rio Branco.

Durante o ato, foram entregues dois veículos auto bomba, tanque de salvamento (ABTS), estimados em R$ 3.930.000; duas viaturas tipo auto busca, resgate e salvamento com cães (ABRESC), no valor de R$ 990 mil, além de uniformes florestal e caqui, com investimento de R$ 1.199.937,10 e R$ 1.082.410, respectivamente.

O governador Gladson Camelí destaca que a solenidade consolida o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da Segurança Pública, contribuindo para o bem-estar da população acreana.

“A gratidão e o reconhecimento para aqueles que nos ajudam numa área tão delicada como a Segurança Pública nunca deve ser esquecida, ainda mais quando sabemos que esses equipamentos e veículos além de ajudarem a nossa população em momentos extremos também irão reforçar a segurança pessoal dos soldados e oficiais do nosso glorioso Corpo de Bombeiros. Sobretudo, quero agradecer a cada um de vocês que integram as nossas forças de segurança. Sei que muitas vezes vocês colocam as suas próprias vidas em risco para protegerem a nossa população, então esse serviço que estão prestando tem um valor inestimável”, destacou.

Parte dos recursos é proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública, além de convênios. Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, a entrega representa um reforço substancial do governo na estrutura operacional da corporação, promovendo melhores condições de trabalho aos seus integrantes e ampliando a capacidade de resposta às emergências e ocorrências no estado.

“Esse investimento visa justamente atender à população com melhor qualidade. Isso é um reflexo de ações, que não começaram hoje, mas em 2019, com uma transformação da Segurança Pública. Nos últimos anos, o governo estadual demonstrou de forma operacional junto à população que era necessário potencializar justamente as forças de Segurança Pública para darmos melhor resposta, não só através do Corpo de Bombeiros, mas também pela Polícia Militar, Civil e demais instituições”, destacou.

Também foram entregues quatro motores de popa e uma caminhonete, que também serão usados nas operações do Corpo de Bombeiros.

Camila Pintareli, diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, falou que o Estado está cumprindo seu papel com a execução dos recursos e fortalecendo ações voltadas para a população. Somente do FNS foram empregados R$ 5 milhões nessa entrega. Para ela, a aplicação do recurso torna esses investimentos visíveis para a população.

“O que a gente tem observado é um engajamento crescente por parte dos Estados na execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, muito por conta da criação da rede interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi uma iniciativa desta gestão no mês de abril do ano passado. Desde então, a execução dos recursos repassados aos entes federativos deu um salto ao ponto de a gente estar quebrando recorde atrás de recorde”, pontuou ao enfatizar que no Acre há exercícios com 100% de execução.

Também foram feitas apresentações de técnicas de salvamento na torre de treinamento. Os alunos-soldados receberam, pela primeira vez, o fardamento caqui, o oficial da corporação. O governador e a diretora de gestão do FNS receberam homenagens, como forma de reconhecimento de suas atuações em prol do Corpo de Bombeiros.

Um momento simbólico foi a entrega desse fardamentos aos alunos-soldados pelo seus familiares e padrinhos. Gustavo França foi um dos que receberam o uniforme antes de integrar a tropa formada no pátio do Comando. Ele falou da representatividade deste momento.

“É algo muito importante porque esse é o fardamento principal do Corpo de Bombeiro e a nossa turma foi privilegiada com essa entrega antecipada, que ocorre antes da finalização do curso de formação. A gente fica muito honrado por todo esse empenho do coronel Charles, toda a equipe que tem administrado as instruções, que tem estado à frente do curso de formação, por proporcionar esse momento”, agradeceu.

Ele lembrou ainda como o chamamento para integrar o Corpo de Bombeiros mudou sua vida e da família, que acompanhava o momento da solenidade.

“Deus sabe todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu e nós somos muito felizes e muito gratos. Estamos aqui no curso entregando o melhor que nós temos, todos os dias, com todas as instruções, com todo o empenho da coordenação em oferecer a nós os melhores profissionais, os melhores instrutores e nós somos extremamente gratos e temos tentado todos os dias responder à altura daquilo que tem no serviço oferecido”, garantiu.

