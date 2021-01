Após a cerimônia que resultou na vacinação do idoso José Marcelino de Oliveira, de 85 anos, primeira pessoa a receber a imunização da CoronaVac no Acre, que será utilizada no combate aos efeitos da Covid-19, o governador Gladson Cameli (Progressistas) pediu em coletiva de imprensa responsabilidade da população acreana e voltou a alertar para o uso das máscaras, álcool gel e evitarem as aglomerações.

Feliz, Cameli agradeceu o empenho de todos os profissionais de saúde durante o combate à pandemia da covid-19 e classificou esta terça-feira, 19, como “o processo de virada dessa página” em relação à covid-19, e reforçou a obediência aos protocolos sanitários.

“Eu só quero dizer que iniciamos hoje esse processo de imunização. O governo não está medindo esforços e aqui ficou claro de que quando há um diálogo com todos, a gente move montanhas. Então, é louvável, todos que estão nos apoiando, todos os profissionais que se encontram aqui, estão nos lugares mais distantes, a imprensa e a qual eu cumprimento o mundo todo. Iniciasse hoje, a caminhada, do processo de virada dessa página”, afirmou.

Ao fim do discurso, Cameli agradeceu a esposa Ana Paula Cameli e o filho Guilherme pela paciência durante o combate ao vírus e voltou a pedir responsabilidade social da população enquanto o Acre não realiza a vacina em massa da população.

“E fica aqui registrado meu agradecimento, a minha esposa e ao filho [Guilherme] de coração e pela paciência comigo, porque houve dias e dias de tensão, não foi fácil. Convido a todos a me ajudarem a conscientizar as pessoas que a vacina chegou e que nós precisamos manter as regras: uso de máscara, lavando bem as mãos, passando álcool gel 70%, porque o covid vai passar e a vida vai continuar. Pessoal, parem de achar que a vida tá normal e que as coisas voltaram ao normal, porque não estão. Estou fazendo esse apelo a todos. Evitem fazer aglomerações”, salientou.

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, elogiou o comprometimento do governador Gladson Cameli (Progressistas) em garantir a vacina e agradeceu a todo o empenho dos profissionais de saúde durante os períodos críticos da pandemia.

“É um momento histórico de muita esperança e fé. Iniciando pelos nossos guerreiros da saúde e que tem a minha eterna gratidão. Ainda é um momento de muita responsabilidade todos os cuidados necessários têm que ser mantidos: uso das máscaras, uso da higiene e evitar ao máximo as aglomerações. Eu tenho certeza que todos nós juntos iremos vencer essa doença. Que Deus abençoe à todos”, afirmou.

