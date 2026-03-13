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Com guerra no Irã, Fazenda eleva previsão de inflação para 3,7%
A Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda divulgou, nesta sexta-feira (13/3), uma revisão nas projeções para 2026. Os números foram revistos diante das consequências da guerra no Oriente Médio. A inflação teria um acréscimo de 0,1 ponto percentual e terminaria 2026 com 3,7%. Já o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantido em 2,3%.
A inflação projetada para 2026, em fevereiro deste ano, era de 3,6%, mas com as consequências da guerra, foi revista para cima: 3,7%.
Em relação à receita líquida do governo central — após transferências para estados e municípios —, esta pode ter aumento que varia de R$ 21,4 bilhões a até R$ 96,6 bilhões, a depender de qual dos três cenários que poderá se concretizar. O cenário de impacto mediano projeta aumento de R$ 48,3 bilhões.
As projeções da Fazenda foram realizadas considerando como principal impacto, os efeitos da guerra nos preços internacionais do petróleo. No cenário mais leve, chamado de temporário, o barril do petróleo tipo brent – que é referência no mercado internacional – ficaria em US$ 73,1. Na manhã desta sexta, o barril do petróleo era cotado a US$ 100,11, com ligeira queda de 0,35%.
No cenário moderado, batizado de “choque persistente”, o item custaria em torno de US$ 82 bilhões e no caso de haver um “choque disruptivo”, o produto chegaria a custar US$ 100.
Momento
As projeções da Fazenda não consideram a isenção de PIS e Cofins sobre o diesel, que foi anunciada na última quinta-feira (13/3). O ministro da Fazenda considera que a medida, somada a uma subvenção a produtores tem potencial de reduzir em R$ 0,64 o preço do litro do produto nas refinarias.
O titular da SPE, Guilherme Mello, afirmou ainda que as projeções foram fechadas no último dia 5, ou seja, não contempla os desdobramentos posteriores, como as isenções sobre o diesel.
“Ela (a projeção) não capta plenamente ainda os efeitos que nós observamos na última semana, de maneira mais pronunciada”, afirmou Mello.
Em atualização.
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Chuvas intensas seguem em grande parte do país nesta sexta (13/3)
A sexta-feira (13/3) deve ser de chuvas intensas em grande parte do país. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de instabilidades nas regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Sudeste, com possibilidade de trovoadas e acumulados elevados.
Estados como Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul seguem com grande quantidade de umidade na atmosfera, o que favorece temporais isolados, principalmente durante a tarde e a noite.
Em Manaus (AM), a previsão indica pancadas frequentes ao longo do dia, com momentos de chuva mais intensa e trovoadas. A capital amazonense deve ter temperatura perto dos 30°C nas horas mais quentes, com sensação de abafamento antes das pancadas.
Em Belém (PA), o padrão típico da região continua: períodos de sol pela manhã e aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas fortes, principalmente à tarde.
Em Macapá (AP), o cenário é parecido, com chuva em diferentes momentos e possibilidade de temporais isolados. Em alguns momentos, a chuva pode cair com mais intensidade e vir acompanhada de trovoadas.
No Sudeste, a instabilidade também continua. Minas Gerais deve ter volumes mais elevados, especialmente em áreas da Zona da Mata e do sul do estado, onde a chuva pode ocorrer em vários momentos.
Em Belo Horizonte (MG), o dia deve ter períodos de sol, mas com aumento de nuvens e pancadas mais fortes entre a tarde e a noite.
A chuva também aparece no Rio de Janeiro (RJ) e em pontos do litoral de São Paulo (SP), com pancadas que podem ganhar força entre a tarde e a noite. Na capital fluminense, o tempo segue abafado antes da chegada das pancadas. Já em São Paulo (SP), o dia deve ter sol entre nuvens e aumento de instabilidade ao longo da tarde, com possibilidade de chuva rápida, mas intensa em alguns momentos.
No Centro-Oeste, o tempo também segue instável. Em Cuiabá (MT), o dia deve começar com sol e calor, mas a chuva pode aparecer entre a tarde e a noite. Em Campo Grande (MS), as pancadas devem ocorrer de forma irregular, com períodos de céu nublado e sensação de tempo abafado ao longo do dia.
No Nordeste, o cenário muda um pouco. O sol aparece com mais força em boa parte da região, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas no litoral do Maranhão e em áreas próximas do norte do Piauí.
Em São Luís (MA), a chuva pode aparecer em alguns momentos do dia, intercalando períodos de sol. Mais ao leste da região, capitais como Salvador (BA) e Recife (PE) devem ter predomínio de sol e temperaturas elevadas, com máxima que pode passar dos 32 °C nas horas mais quentes. A chuva, quando aparece, tende a ser rápida e isolada.
Já no Sul do país, o tempo fica mais estável. Em Porto Alegre (RS), o sol aparece entre nuvens, e não há previsão de chuva significativa ao longo do dia. Em Curitiba (PR), o céu deve ficar parcialmente nublado, com temperatura amena. Em Florianópolis (SC), o dia também deve ter períodos de sol e poucas nuvens.
Como fica o tempo no fim de semana
Para o fim de semana, segundo o Inmet, a tendência é de continuidade de áreas de instabilidades em parte do Brasil, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde o calor e a umidade seguem favorecendo pancadas frequentes.
No Sudeste, a chuva deve continuar aparecendo de forma isolada, enquanto o Sul deve manter períodos mais longos de tempo firme.
No sábado (14) e no domingo (15), a chuva ainda deve aparecer em estados do Norte e do Centro-Oeste, especialmente durante a tarde e a noite.
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Mulher é presa suspeita de envolvimento em caso de gaúcha desaparecida
A polícia chegou até ela após verificar que diversas compras estavam sendo feitas no CPF de Luciani desde o dia 6 de março, as mercadorias seriam entregues em um endereço no norte da Ilha. Os policiais realizaram vigilância no local e avistaram o momento em que um adolescente chegou para retirá-los.
Ele, então, teria dito que as mercadorias eram de seu irmão, e que moraria com a família no mesmo bairro que Luciani, local em que posteriormente foi encontrado o carro da mulher desaparecida.
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MS: hospital militar é denunciado por morte de paciente em hemodiálise
Há mais de cinco meses, Pedro Henrique, 33 anos, lida com a dor da morte do seu pai. O falecimento durante internação no Hospital Militar de Campo Grande continua tirando o sono de Pedro, que acredita que, se não fossem pelos erros no socorro, jamais teria acontecido.
De acordo com ele, o seu pai, ex-capitão do exército, identificado pelas iniciais C.R.M, fazia tratamento de hemodiálise no Hospital Militar há mais de cinco anos, e sempre teve problemas pontuais durante o tratamento. Os cuidados com o ex-capitão eram divididos entre o hospital e uma clínica terceirizada.