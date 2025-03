Com Governadores da Amazônia Legal, Gladson Camelí participa do lançamento de estratégias para COP30

Abraão da Costa Nascimento, de 24 anos, colidiu com proteção de ferro em alta velocidade; vítima foi encaminhada ao Hospital do Juruá para cirurgia.

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (12), na estrada Variante, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da BR-364. O motociclista Abraão da Costa Nascimento, de 24 anos, perdeu o controle da moto em alta velocidade e colidiu contra uma proteção de ferro na lateral da pista.

Com o impacto, Abraão sofreu uma lesão grave, resultando na amputação parcial da perna, na altura da canela e do pé. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima ao Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde ele passou por cirurgia.

A Polícia Militar esteve presente para organizar o trânsito e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do jovem.

