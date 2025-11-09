Cotidiano
Com gol de pênalti, Red Bull Bragantino vence São Paulo no Brasileirão
O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite neste sábado (8). Na Vila Belmiro, o único gol da partida foi marcado por Jhon Jhon.
Depois de um primeiro tempo agitado, o gol saiu apenas aos 29 minutos da segunda etapa. Lucas Barbosa sofreu pênalti de Enzo Díaz e, na cobrança, o camisa 10 do Massa Bruta anotou o gol da vitória.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino subiu para a 11ª colocação, com 42 pontos e começa a mirar o G7. Já o São Paulo estacionou na 8ª posição, com 45 pontos, e perdeu a chance de se aproximar no Fluminense, 7º colocado, com 50.
O jogo
Mesmo jogando na condição de visitante, foi o Red Bull Bragantino que criou as primeiras oportunidades da partida. Sant´anna aproveitou rebatida da zaga e bateu de fora da área assustando o goleiro Rafael, e pouco depois Gustavinho teve chute perigoso travado por Arboleda.
Depois dos sustos, o São Paulo melhorou no jogo e também criou. Ferreira quase fez olímpico, mas Cleiton salvou, depois foi a vez de Luciano soltar um bomba de canhota e, por fim, Lucas Moura bateu forte da entrada da área para assustar o goleiro do Massa Bruta.
Pressionando no ataque, o São Paulo ainda chegou com Ferreira e Bobadilla, mas o goleiro Cleiton fez duas boas defesas para salvar o Red Bull Bragantino na primeira etapa.
O segundo tempo foi mais truncado, com poucas chances dos dois lados. Gustavinho voltou a aparecer, dessa vez após toque de cabeça, que quase encontrou Lucas Barbosa de frente com Rafael. Do lado do São Paulo, Sabino arriscou chute, mas a bola foi muito longe da meta de Cleiton.
Aos 22 minutos, um lance feio chamou a atenção. Lucas Barbosa e Alan Franco dividiram bola pelo alto, se chocaram e precisaram de atendimento médico. Apesar do susto, a dupla voltou a campo normalmente.
Tudo mudou aos 27 minutos. Jhon Jhon cruzou para a área, Lucas Barbosa foi derrubado por Enzo Díaz e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o camisa 10 do Red Bull Bragantino cobrou com categoria e abriu o placar para a equipe do interior.
O São Paulo, então, se lançou ao ataque em busca do empate. A principal oportunidade apareceu dos pés de Luciano, que bateu de forte de fora da área e viu a bola raspar a trave de Cleiton.
Apesar disso, a equipe de Hernán Crespo seguiu com dificuldades de chegar ao gol adversário e saiu da Vila Belmiro derrotada por 1 a 0 pelo Red Bull Bragantino de Vagner Mancini.
Próximos jogos
As duas equipes descansam nos próximos por conta da Data Fifa, que paralisa o Campeonato Brasileiro.
O Red Bull Bragantino volta a jogar no próximo domingo (16), em jogo antecipado válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Cícero Souza Marques, o Massa Bruta recebe o Atlético-MG.
Já o São Paulo só volta a atuar no fim do mês, no dia 20 (quinta-feira), quando encara o Corinthians, na Neo Química Arena.
Fonte: CNN
Fox Milan e Furacão do Norte são os finalistas da Copa Acre Soçaite
Fox Milan e Furacão do Norte são as equipes finalistas da 1ª Copa Acre de Futebol Soçaite. Nas semifinais disputadas nessa sexta, 7, na quadra do Tancredo Neves, o Fox Milan goleou o Atlético Vila Real por 7 a 1 e o Furacão do Norte derrotou o Cafu Auto Peças por 2 a 1, nas penalidades, após um empate por 2 a 2 no tempo normal.
Finalistas do feminino
A Assermurb “A” bateu a Assermurb “B” por 3 a 2 e o São Francisco venceu o Real Sociedade por 4 a 1 nas semifinais da Copa Acre Soçaite, no feminino.
Finais na sexta
O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol 7 Soçaite (FAF7S), Wellington Cabeça, confirmou para sexta, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, as finais da da Copa Acre.
“Vamos preparar um grande encerramento. Realizamos uma competição com grandes partidas e torcida nas quadras, conseguimos o nosso objetivo”, comentou o dirigente.
Grêmio Xapuriense e Preventório vencem no Estadual Sub-14
Grêmio Xapuriense e Preventório conquistaram vitórias no Campeonato Estadual Feminino Sub-14. Nas partidas disputadas neste sábado, o Grêmio Xapuriense goleou a Assermurb por 6 a 0 e assumiu a liderança isolada do torneio com 6 pontos. No outro confronto, o Preventório venceu o Real Sociedade por 3 a 1 e estreou com vitória na competição.
Próximos jogos
A 3ª rodada da primeira fase do Estadual Feminino Sub-14 marca para sábado, 15, a partir das 8h30, os jogos entre AFEX x Real Sociedade e Preventório x Assermurb.
Inter cede empate ao Bahia nos acréscimos e segue ameaçado no Brasileirão
O Internacional deixou escapar uma vitória importante neste sábado (8), ao empatar por 2 a 2 com o Bahia no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Ramón Díaz chegou a abrir 2 a 0 com dois gols de Vitinho, mas cedeu o empate nos acréscimos.
Com o resultado, o time gaúcho permanece na 15ª posição, enquanto o Bahia, dirigido por Rogério Ceni, aparece em 5º, com 53 pontos.
O primeiro tempo começou com leve controle do Tricolor baiano, que criou boas chances em jogadas de Ademir e Pulga, mas parou na marcação colorada. Aos 16 minutos, Carbonero chegou a balançar a rede para o Inter, mas o VAR anulou o lance por falta de Mercado em Willian José no início da jogada.
Pouco depois, a pressão dos donos da casa deu resultado. Aos 24 minutos, Bruno Gomes avançou pela direita e cruzou para Vitinho bater cruzado e abrir o placar, quebrando jejum de quatro partidas sem gols do Colorado. O goleiro Ronaldo ainda evitou que o placar fosse mais elástico ao defender finalizações de Bernabei e Borré, enquanto Vitinho desperdiçou chance clara na pequena área.
Na volta do intervalo, o Inter manteve o ritmo e ampliou logo aos três minutos. Juba perdeu a bola no ataque, Bruno Gomes lançou Vitinho em velocidade, e o atacante driblou Arias antes de finalizar com precisão para fazer o segundo.
O Bahia reagiu aos 14, quando Ademir fez boa jogada pela direita e cruzou para Willian José bater de primeira e diminuir. O lance recolocou os visitantes no jogo, e o time de Rogério Ceni passou a pressionar em busca do empate.
O goleiro Ivan ainda fez boa defesa em desvio de Ramos Mingo e contou com a sorte aos 41 minutos, quando Willian José acertou as duas traves na mesma jogada. A insistência baiana foi premiada nos acréscimos: aos 48, David Duarte ganhou pelo alto após cruzamento de Iago, e Tiago completou para o fundo das redes, decretando o empate no Beira-Rio.
O resultado mantém o Internacional próximo da zona de rebaixamento e amplia a sequência sem vitórias como mandante. Já o Bahia, mesmo com a igualdade, soma um ponto valioso fora de casa e segue firme na disputa por vaga na Libertadores.
Fonte: CNN
