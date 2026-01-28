Com fim da baliza em outros estados, Detran/AC prepara nova portaria para exame da CNH

Órgão segue resolução nacional e antecipa normas próprias; anúncio oficial das alterações está previsto para a próxima semana

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) está finalizando uma portaria que alterará os critérios do exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida segue a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que moderniza a avaliação de candidatos, e deve incluir a retirada da prova de baliza, como já ocorre em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo a diretoria do Detran, a minuta da portaria já está pronta e será publicada na próxima semana, com detalhes sobre as mudanças. A decisão foi tomada mesmo sem a divulgação do Manual Nacional de Avaliação Prática pela Senatran, para que o Acre se adeque antecipadamente às novas diretrizes.

O órgão garantiu que as alterações foram construídas em consonância com a resolução federal e acompanham o entendimento adotado em outros estados. A expectativa é que o exame se torne mais próximo da realidade do trânsito, sem comprometer a segurança viária. O manual nacional, quando publicado, poderá gerar ajustes adicionais.

