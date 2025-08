Com estoque crítico, Hemoacre faz apelo por doações de sangue do tipo O

O presidente Luis Inácio Lula da Silva deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Rio Branco por volta das às 8h da manhã da próxima sexta-feira, 8, onde deverá recepcionado por autoridades. A comitiva presidencial deverá se encaminhar em veículos pela Via Verde rumo ao Parque Industrial, no Segundo Distrito da capital.

A Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) deverá ser palco de uma série de anúncios que o presidente Lula deve fazer no Acre. O local já está sendo monitorado por agentes da Polícia Federal que nesta terça-feira, 5, usaram um helicóptero para mapear a rota que a comitiva deve seguir na agenda de Rio Branco.

Responsável pela organização da agenda no Acre, o presidente da Apex, Jorge Viana, ressaltou que no mesmo evento a Apex e no Sebrae deverão lançar os Programas Acredita e Acredita Exportação. “É um programa que viabiliza crédito e dá apoio para quem quer começar a exportar. E também o Acredita Exportação devolve o dinheiro pago de imposto na hora de uma empresa exportar”, frisou Viana. A equipe do presidente Lula já está em Rio Branco junto com diretores da Apex.

Segundo Viana, deverá ser anunciado na agenda a abertura de novos mercados para carne do Acre, através do Ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária.

Os convites para que as autoridades do Acre participem do evento começarão ser enviados a partir desta terça-feira, 5.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários