A candidata a prefeita Fernanda Hassem e o seu vice Carlinhos do Pelado se reuniram com militantes, apoiadores, populares e candidatos a vereador da coligação Brasileia no Rumo Certo na última terça-feira (6) para a inauguração do comitê central, na ocasião realizaram adesivaço e bandeiraço na principal avenida de Brasileia.

O momento foi marcado pela adesão da campanha pelos presentes na inauguração que de forma muito calorosa cumprimentavam a candidata Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado.

Durante o discurso a candidata Fernanda Hassem e seu vice Carlinhos do Pelado destacaram a importância da união e do dialogo para continuar governando Brasileia no Rumo Certo. “Meu coração é cheio de gratidão, obrigado por estarem junto comigo e com o Carlinhos nessa caminhada, caminhada da esperança, do respeito e do inicio ao fim faremos uma campanha limpa. Sempre fomos pé no chão respeitando as pessoas e a historia da nossa cidade e da mesma forma pedimos respeito a nossa historia, respeite o nosso momento”, destacou Fernanda Hassem, candidata a prefeita de Brasileia.

Fazem parte da coligação sete partidos: Partido dos Trabalhadores, Partido Republicano da Ordem Social, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Democrata Cristão, Solidariedade e Partido Progressista.

Segundo Carlinhos do Pelado, candidato a vice-prefeito, a união é por Brasileia. “Estamos todos juntos aqui por Brasileia a nossa união é por essa cidade para que possa seguir caminhando no rumo certo, proporcionando mais saúde, mais educação, mais desenvolvimento e mais oportunidades para o povo brasileense”, falou Carlinhos do Pelado.

