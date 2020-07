O pacto avalia a situação das cidades diante da doença por fases. Essas fases são definidas por bandeiras: a vermelha é de emergência e as demais fases do planejamento são: alerta, simbolizada pela cor laranja; atenção, pela cor amarela e cuidado na cor verde.

A SEE planeja voltar com as aulas presenciais no dia 8 de setembro, mas destacou que esse retorno depende da evolução dos casos de coronavírus e da reclassificação de fase do estado pelo Pacto Acre Sem Covid.

As aulas estão suspensas desde o dia 17 de março, quando surgiram os primeiros casos de Covid-19 no estado acreano. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet, por videoaula ou audioaula, pela televisão, rádio e também pelo material impresso e adquirido nas escolas.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Acre (SEE) tenta montar um protocolo para o retorno das aulas presenciais em setembro. Para isso, a pasta divulgou enquetes para ouvir os pais e responsáveis pelos alunos e os professores.

Todas as regionais do Acre se encontram atualmente na fase de alerta, representada pela cor laranja. Com isso, as cidades retornaram gradativamente com as atividades comerciais e outros serviços não essenciais.