Com destaque para milho e soja, safra do Acre deve crescer 9,1% até o próximo ano

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (14) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), indica que o Acre figura entre os estados com maior projeção de crescimento na produção de grãos para o ciclo 2025/2026. Segundo o estudo, a safra acreana deve alcançar 231 mil toneladas, o que representa alta de 9,1% em relação às 211,7 mil toneladas registradas no período anterior (2024/2025).

O avanço acompanha a tendência nacional de aumento na produção agrícola. A estimativa da Conab aponta que o Brasil deve colher 354,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, superando o recorde histórico de 350,2 milhões de toneladas do ciclo anterior. A área cultivada em todo o país também deve crescer, passando de 81,7 milhões para 84,4 milhões de hectares.

No Acre, a expansão é impulsionada principalmente pelo milho e pela soja, que seguem como principais culturas do estado. A produção de soja deve subir 18,4%, passando de 64,3 mil toneladas para 76,1 mil toneladas. Já o milho tem projeção de alta de 5,3%, alcançando 147,1 mil toneladas, ante 139,7 mil na safra anterior.

As estimativas também indicam crescimento na produtividade por hectare, que deve passar de 3.082 quilos para 3.143 quilos, um aumento de 2%. A área plantada deve se expandir de 68,7 mil hectares para 73,5 mil hectares, o que representa um acréscimo de 7%.

Com esse desempenho, o Acre consolida sua posição de destaque na região Norte, que tem previsão geral de crescimento na produção, especialmente em estados como Amazonas (11,4%) e Amapá (19%).

