Em 2025, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), consolidou avanços significativos nos setores em que atua. Os resultados refletem investimentos no turismo, a participação em feiras de artesanato de referência, a qualificação de empreendedores e o fortalecimento das cadeias produtivas.

Para o titular da pasta, Marcelo Messias, os avanços verificados por meio de ações executadas no período mostraram a importância desses setores econômicos. “O Acre é um estado rico, que está inserido na Amazônia brasileira, que já é um atrativo turístico internacional. Então, neste ano, trabalhamos para fortalecer tanto o turismo interno quanto a promoção do Acre em outros estados. Também levamos capacitações para bem-receber o turista, fizemos importantes alinhamentos com o trade e avançamos em obras importantes do turismo no Croa e na Serra do Divisor”, destaca.

No empreendedorismo, Messias destaca resultados recordes em comparação com os anos anteriores: “Os números mostram o crescimento na participação dos pequenos empreendedores e o aumento do faturamento nas feiras, beneficiando mais de 500 pessoas. Os cursos, oficinas e outras qualificações profissionais que oferecemos fizeram grande diferença em 2025, e seguimos empenhados em ampliar essas oportunidades”.

Momento histórico: turismo de observação de aves ganha notoriedade com ave rara fotografada no Acre

Em janeiro, o tovacuçu-xodó (Grallaria eludens) foi registrado por foto pela primeira vez na história, e a floresta acreana foi o cenário da façanha. A ave rara foi fotografada no Parque Estadual Chandless pelo biólogo e especialista em aves da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Ricardo Plácido.

O fato reacendeu o debate sobre a importância e o crescimento do turismo de observação de aves – o birdwatching – no Acre. “Foram sete anos para registrar esse exímio pássaro, habilidoso em esconder-se entre os emaranhados e fugir ao mínimo movimento”, relatou, na época, o ornitólogo.

O secretário Marcelo Messias ressalta o potencial da observação de aves no estado: “O turismo de observação de aves é um dos setores que mais se destaca. O feito do Ricardo traz ainda mais valor ao birdwatching e fomenta a curiosidade dos entusiastas desse tipo de turismo, que vêm de todos os lugares do mundo para conhecer as espécies da Amazônia e do Acre”.

Recentemente, uma nova espécie de inhambu foi registrada no Parque Nacional da Serra do Divisor, aumentando a atenção do público para o birdwatching na região, alinhando turismo e preservação ambiental. Para fomentar o setor, a Sete participou, em maio, do Avistar Brasil, a maior feira de observação de aves da América Latina, realizada em São Paulo (SP). Mais de quatro mil pessoas visitaram o estande do Acre no evento.

Avanços no turismo

Ao longo do ano, a Sete ampliou as ações para o fomento do turismo no Acre, como o registro de profissionais e empreendimentos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Com busca ativa em meio ao trade turístico acreano, a Sete promoveu o registro de hotéis, restaurantes e eventos, em diversos municípios.

Outra ação de grande relevância para a pasta foi o credenciamento de guias de turismo, que ampliou a contratação desses profissionais em eventos como a 15ª Reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), quando guias de turismo conduziram estrangeiros em visitas a geoglifos e a importantes pontos históricos da capital.

Além disso, a imersão tecnológica do óculos de realidade virtual levou os turistas para o Parque Nacional da Serra do Divisor, durante o evento. O estande da Sete também apresentou as belezas do artesanato acreano na GCF Task Force e conquistou os presentes, angariando cerca de R$20 mil em vendas na primeira manhã da programação.

A parceria com o Programa Redd+ Early Movers (REM) também foi um dos grandes parceiros da Sete nesta gestão. Em 2025, o programa aplicou investimentos que chegam a mais de R$1.2 milhões para projetos executados pela Sete, como implementação de planos de gestão de terras indígenas, turismo de base comunitária e artesanato florestal.

O diálogo com os municípios também foi uma frente importante de atuação da Sete. Em 2025, todas as regionais do estado foram contempladas com visitas técnicas ou reuniões institucionais, resultando em parcerias com Xapuri, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Tarauacá, Acrelândia, Epitaciolândia, Brasileia e Marechal Thaumaturgo, entre outros municípios.

Frentes de atuação

O 1º Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico, promovido pela Sete com participação do Ministério do Turismo, reforçou a integração entre poder público e setor produtivo. As ações fortaleceram a governança turística e estimularam novas rotas e ideias de promoção regional.

A presença do Acre em feiras foi outro marco do ano. Divulgando destinos como Serra do Divisor e geoglifos, além da gastronomia regional e o artesanato florestal, o estado participou de grandes eventos regionais, nacionais, como o Salão Nacional do Turismo, e internacionais, como a Feira Internacional do Turismo.

Celebrando a criatividade e promovendo o conhecimento histórico e patrimonial do Acre entre as crianças, o projeto Cidade em Lápis conquistou públicos de todas as idades com desenhos de pontos turísticos do Acre. O projeto foi lançado em abril, fruto de uma parceria entre Sete, Conselho de Arquitetura e Urbanismo Jovem do Acre e o movimento Urban Sketchers.

Com o turismo em alta no Brasil, projetos do Acre também ganharam visibilidade com publicação no guia Tourism Doing Business: Investindo no Brasil, lançado em janeiro na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha. O Acre também ganhou espaço no Catálogo Conheça o Brasil, preparado pelo Ministério do Turismo para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro, em Belém (PA).

Para fomentar o interesse pelo turismo do Acre, a Sete também promoveu episódios especiais da série Vem pro Acre nos sítios arqueológicos geoglifos e no Parque Nacional da Serra do Divisor. Apostando em trunfos como a diversidade natural, a história e a cultura do estado, a Sete também investiu na divulgação das modalidades de turismo existentes no Acre.

