Douglas Emanuel Junqueira de Souza teve uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (29), foi reanimado, mas morreu no sábado (30).

Atualmente, o Covid-19 já fez mais de 100 vitimas no Acre.

Na manhã de domingo, 31, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou uma Nota informando o óbito de uma criança de 4 anos.

Segundo informações, o menino Douglas Emanuel deu entrada no Pronto Socorro (PS), na sexta-feira, 29, com complicações de Dengue, e enviado para o leito de isolamento do Hospital da Criança, enquanto o seu exame para Covid-19 estava sendo processado, no Laboratório Mérieux.

Ao dar positivo para Covid-19, o menino foi imediatamente reenviado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, que assim como a UPA do Segundo Distrito, é referência para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Durante a transferência feita pela equipe de paramédicos do Samu, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado chegando com vida ao PS, porém neste sábado, 30, faleceu em decorrência de infecção por Dengue e Covid-19, simultaneamente.

Veja nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que uma criança de 4 anos morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, neste sábado, 30, em decorrência de infecção por Dengue e Covid-19 simultaneamente.

O garoto D. E. J. S. deu entrada no PS, na sexta-feira, 29, com complicações de Dengue, e enviado para o leito de isolamento do Hospital da Criança, enquanto o seu exame para Covid-19 estava sendo processado, ainda na sexta-feira mesmo, no Laboratório Mérieux.

Ao dar positivo para Covid-19, o menino foi imediatamente reenviado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, que assim como a UPA do Segundo Distrito, é referência para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Durante a transferência, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no interior da ambulância, mas foi reanimado, chegando com vida ao PS. Neste sábado, 30, ele faleceu.

Rio Branco, AC, 31 de maio de 2020, Secretaria de Estado de Saúde do Acre

