Por volta das 16h30 desta sexta-feira (19), uma mulher de nacionalidade haitiana, W. A., de 30 anos, foi levada do hospital regional do Alto Acre para a capital Rio Branco, para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade referência para atendimento de casos Covid-19, em Rio Branco.

A mulher estava fazendo parte do grupo de imigrantes que estão na pequena cidade de Assis Brasil, tentando passar pelo Peru, país vizinho talvez para o Haiti, ou outros países para iniciar uma vida nova.

Foi quando a mulher apresentou sintomas de ter contraído o novo coronavirus no início da semana em meio a turbulência na fronteira com o Peru, quando os imigrantes invadiram a pequena cidade de Iñapari. O primeiro teste testou negativo, mas, optaram em transferi-la para Brasiléia.

Nos dois últimos dias, o seu quadro de saúde piorou, ao ponto de ser entubada e foi pedido uma vaga na Capital. O helicóptero Hárpia 4 foi solicitado e a mulher foi transferida para o Into na Capital.



