Com chuvas intensas, nível do Rio Acre sobe e Defesa Civil mantém alerta no estado

Com a constante chuva iniciada no último domingo, 11, o governo do Acre, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), permanece em estado de alerta devido ao alto volume de água registrado em diversas regiões do estado entre ontem e hoje.

Em Rio Branco, a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Agência Nacional de Águas (ANA), utilizada oficialmente nos boletins, apontou 84 milímetros na área central da capital.

De acordo com o Boletim da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, divulgado nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, o nível do Rio Acre atingiu 11,95 metros às 9h, apresentando tendência de elevação. A cota de alerta do rio é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.

No interior do estado, os volumes também chamam atenção. Segundo a CEPDC, Assis Brasil registrou 125 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, reflexo das precipitações intensas nas cabeceiras do Rio Acre. Em Rio Branco, a média foi de aproximadamente 85 milímetros no mesmo intervalo, o que contribui diretamente para a elevação gradual do nível do rio.

Segundo dados levantados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por meio do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas intensas apresentam grau de severidade classificado como perigo potencial, principalmente para igarapés com risco de transbordamento diante da persistência das precipitações. Os dados indicam ainda que, somente no último fim de semana, choveu o volume previsto para sete dias, o que agrava a saturação do solo e eleva o risco de alagamentos urbanos e enxurradas.

A previsão meteorológica aponta chuvas para todo o estado do Acre ao longo do dia, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros em algumas localidades. Diante desse cenário, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de nova elevação do Rio Acre nas próximas horas, embora ainda não haja confirmação de inundação na capital. O impacto dependerá do comportamento do rio ao longo das próximas 24 horas.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, afirmou que o monitoramento segue intensificado em todos os municípios acreanos. “Estamos realizando o acompanhamento de três em três horas, além de iniciar as tratativas de preparação para uma possível inundação junto aos municípios. Seguimos sempre em alerta para dar uma resposta rápida à população”, destacou.

As autoridades reforçam a orientação para que a população acompanhe os boletins oficiais e redobre a atenção, especialmente moradores de áreas ribeirinhas e regiões com histórico de alagamentos e transbordamento de igarapés.

