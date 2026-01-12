A ação integra o programa Produzindo Sorrisos, iniciativa itinerante consolidada da gestão municipal e reconhecido como uma das marcas da administração do prefeito Tião Bocalom. No ano passado, as vans odontológicas atenderam cerca de 15 mil pessoas, com aproximadamente 115 mil procedimentos, e para 2026 a meta é ampliar e qualificar ainda mais o serviço, com cronograma divulgado semanalmente.
Com chuvas intensas, nível do Rio Acre sobe e Defesa Civil mantém alerta no estado
Com a constante chuva iniciada no último domingo, 11, o governo do Acre, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), permanece em estado de alerta devido ao alto volume de água registrado em diversas regiões do estado entre ontem e hoje.
Em Rio Branco, a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Agência Nacional de Águas (ANA), utilizada oficialmente nos boletins, apontou 84 milímetros na área central da capital.
De acordo com o Boletim da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, divulgado nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, o nível do Rio Acre atingiu 11,95 metros às 9h, apresentando tendência de elevação. A cota de alerta do rio é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo é de 14,00 metros.
No interior do estado, os volumes também chamam atenção. Segundo a CEPDC, Assis Brasil registrou 125 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, reflexo das precipitações intensas nas cabeceiras do Rio Acre. Em Rio Branco, a média foi de aproximadamente 85 milímetros no mesmo intervalo, o que contribui diretamente para a elevação gradual do nível do rio.
Segundo dados levantados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por meio do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas intensas apresentam grau de severidade classificado como perigo potencial, principalmente para igarapés com risco de transbordamento diante da persistência das precipitações. Os dados indicam ainda que, somente no último fim de semana, choveu o volume previsto para sete dias, o que agrava a saturação do solo e eleva o risco de alagamentos urbanos e enxurradas.
A previsão meteorológica aponta chuvas para todo o estado do Acre ao longo do dia, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros em algumas localidades. Diante desse cenário, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de nova elevação do Rio Acre nas próximas horas, embora ainda não haja confirmação de inundação na capital. O impacto dependerá do comportamento do rio ao longo das próximas 24 horas.
O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, afirmou que o monitoramento segue intensificado em todos os municípios acreanos. “Estamos realizando o acompanhamento de três em três horas, além de iniciar as tratativas de preparação para uma possível inundação junto aos municípios. Seguimos sempre em alerta para dar uma resposta rápida à população”, destacou.
As autoridades reforçam a orientação para que a população acompanhe os boletins oficiais e redobre a atenção, especialmente moradores de áreas ribeirinhas e regiões com histórico de alagamentos e transbordamento de igarapés.
Carlinhos do Pelado visita comunidades rurais, realiza entregas e dialoga com moradores e produtores
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, cumpriu uma extensa agenda na zona rural do município durante o último final de semana, com visitas a comunidades, entrega de equipamentos e diálogo direto com moradores e produtores rurais.
A iniciativa teve como propósito fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de trabalho no campo.
A agenda começou no ramal Santa Luzia, KM 84, na Comunidade Palmeiras. Acompanhado pelo novo secretário municipal de Agricultura, Gesiel Moreira, e pelo secretário de Obras, Josué Oliveira, o prefeito realizou a entrega de um triturador de grãos e de um motor, equipamentos que irão auxiliar diretamente os produtores locais no processamento da produção agrícola.
Segundo o prefeito, as ações reforçam o compromisso da gestão com o desenvolvimento rural. “Colocamos o pé na estrada porque acreditamos que é no contato direto com as comunidades que conseguimos entender as reais necessidades do nosso povo. Esses equipamentos vão melhorar o dia a dia dos produtores e fortalecer a agricultura familiar”, afirmou Carlinhos do Pelado.
Durante a visita, o gestor conversou com moradores e ouviu as reivindicações relacionadas à produção, infraestrutura e apoio técnico. Para ele, a presença do poder público nas comunidades é essencial. “Nossa gestão é feita com presença, diálogo e trabalho. O produtor rural precisa sentir que não está sozinho e pode com com a com agente”, destacou.
A equipe também visitou o Cafezal Raízes da Floresta, onde o prefeito conheceu de perto o trabalho desenvolvido pelos produtores de café da região. O cultivo tem ganhado destaque e contribuído para o aquecimento da economia rural do município. “É gratificante ver produtores investindo, trabalhando com seriedade e gerando renda. O café produzido aqui está entre os melhores do nosso estado e já foi exposto até na Itália isso e motivo de honra e alegria para Brasiléia”, ressaltou o prefeito.
Carlinhos do Pelado reafirmou que a gestão municipal seguirá investindo na zona rural. “Seguimos firmes, valorizando o homem e a mulher da zona rural, levando ações concretas para quem vive e produz na área rural. Fortalecer a produção rural é fortalecer todo o município”, concluiu.
Programa Produzindo Sorrisos leva vans odontológicas ao Educandário Santa Margarida para fortalecer a saúde bucal na infância
Prefeitura de Epitaciolândia promove a 1ª Ultra Maratona e movimenta fim de semana no município
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o senador Márcio Bittar e a empresa Acre Running Eventos, realizou neste domingo a 1ª Ultra Maratona de Epitaciolândia, um evento histórico que marcou o esporte no município e no estado do Acre.
A competição contou com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 50 km, reunindo atletas profissionais e iniciantes de diversos municípios acreanos, além de participantes de outros estados e até da Bolívia. Ao todo, foram distribuídos mais de R$ 14 mil em premiações, além de medalhas para todos os atletas que concluíram as provas.
O prefeito Sérgio Lopes também participou da competição, disputando a prova de 21 km, ao lado do senador Márcio Bittar, reforçando o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao esporte e à qualidade de vida.
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, juntamente com a empresa parceira Acre Running Eventos, garantiu total suporte aos atletas, desde as inscrições até o encerramento da corrida, com logística organizada, pontos de apoio com água, energético e suplementos, além de uma estrutura de pós-prova com frutas, sucos e café.
Resultados por categoria
5 km Masculino
1º Quelviaon da Silva
2º Ueliton Batista
3º Leandro Alencar
5 km Feminino
1º Ana Karoline
2º Solange Kurzinski
3º Simone Alves
10 km Masculino
1º Valter José
2º Mateus Brito
3º Dionatan
21 km Masculino
1º Kaio Pessoa
2º Buthego de Souza
3º Anniceldo Freitas
21 km Feminino
1º Adevania da Cruz
2º Eliana Silva
3º Verônica Freire
50 km Masculino
1º José Eduardo
2º Érico Jonas
3º Francisco Diego
50 km Feminino
1º Luciana dos Santos
2º Delvanir Alves
3º Francisca dos Santos
O senador Márcio Bittar, que concluiu o percurso de 21 km, parabenizou o prefeito Sérgio Lopes pela organização do evento e destacou a importância da iniciativa, garantindo a destinação de recursos para a realização de novas edições da Ultra Maratona de Epitaciolândia.
Já o prefeito Sérgio Lopes ressaltou o papel do esporte como ferramenta de transformação social.
“Aqui em Epitaciolândia, nossa gestão tem o compromisso de apoiar e incentivar todas as modalidades esportivas. Hoje, somos o primeiro município a realizar uma ultra maratona em todo o estado do Acre”, afirmou.
A 1ª Ultra Maratona de Epitaciolândia entra para a história como um marco esportivo, fortalecendo o município no calendário de grandes eventos e incentivando hábitos saudáveis por meio do esporte.
