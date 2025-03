Com chuva de 50 milímetros, Rio Juruá marca 13,45 metros neste domingo

Em Cruzeiro do Sul, o volume de chuva nas últimas 24 horas foi de 50,2 milímetros e neste domingo, 16, o rio Juruá está com 13,45 metros. Em 35 casas do Ramal Boca do Moa e do Centro da cidade, a energia elétrica já foi cortada pela Energisa por questão de segurança. Até agora não houve pedido de retirada de nenhuma família de casa.

A Defesa Civil Municipal diz que em caso de retirada, as famílias serão levadas para imóveis de aluguel social, para não atrapalhar o ano letivo das escolas, que serviriam de abrigo.

Em Porto Walter, o nível do rio Juruá é de 9,36 metros e em Marechal Thaumaturgo é de 11,10 metros e o manancial está em elevação. A energia elétrica de 11 casas, na Vila Restauração, em Marechal, foi suspensa.

