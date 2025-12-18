Acre
Com cheia do Igarapé Preto, prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém guarda-vidas no balneário
O Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul, está cheio e com bastante correnteza. Nessas condições, aumentam os riscos de acidentes e afogamentos. Aos finais de semana e feriados, quando há maior movimento de pessoas no local, o balneário mais famoso do Acre conta com guarda-vidas pagos pela prefeitura do município. São quatro 4 guarda-vidas por turno, que ficam no local das 9h às 17h.
A secretária de Turismo e Empreendedorismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças, diz que toda a área foi sinalizada e os profissionais garantidos. “O Igarapé Preto é um espaço que atrai tanto moradores quanto turistas. Por isso, implementamos diversas sinalizações de conscientização e contratamos guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas e prevenir afogamentos”, afirmou.
O presidente da Associação dos guarda-vidas do Juruá, Francisco Narisson, relata as principais ocorrências registradas neste período, como pessoas que pulam na água de cima da estrada na boca do bueiro que há no local. “Então tem muitas pessoas que testam o limite ali, que dão os saltos mortais, e isso se torna um risco, porque às vezes tem tronco de árvore, tem galhos de árvore, coisa do tipo, e de vez em quando a gente se depara com a situação de alguém se machucando, batendo a cabeça por causa dos pulos. E a gente sempre orienta para evitar esses pulos, esses pontões, mas tem os adolescentes que sempre insistem nessa forma de pular. E aí a gente está no local para fazer aquela prevenção, parte de orientação e fazer uma vistoria em todos os locais onde tem tronco de árvore, fazer toda a demarcação para que a gente não tenha problema”, pontua ele, enfatizando que as crianças correm um risco ainda maior.
Francisco ressalta que o cuidado precisa ser redobrado para as crianças, que na maioria das vezes, não tem noção do perigo. “Um descuido, um minuto é suficiente para a criança se afogar. A guarnição está sempre atenta, mas a ajuda dos pais é sempre bem-vinda”, destaca.
Em junho deste ano, o prefeito Zequinha Lima entregou aos empreendedores do local 11 quiosques padronizados, que oferecem melhores condições de trabalho aos comerciantes e comodidade aos clientes, o que aumentou o movimento no local.
