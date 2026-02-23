Com carga avaliada em cerca de 3,5 milhões, casal receberia apenas R$ 2.250 reais pelo transporte

Cerca de 346 quilos de entorpecentes foram apreendidos em ação conjunta do Gefron, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

A reportagem do site oaltoacre.com acompanhou de perto a maior apreensão de drogas já registrada na regional do Alto Acre. Aproximadamente 346 quilos de entorpecentes foram interceptados por via fluvial, no Rio Acre, no município de Xapuri.

Segundo as forças de segurança, a carga saiu de Brasiléia, com dois bolivianos a bordo de uma embarcação, e tinha como destino final a capital Rio Branco. A interceptação ocorreu após trabalho de inteligência que indicava o transporte de drogas saindo de Cobija, na Bolívia, com destino ao Acre.

A operação contou com a atuação integrada do Gefron e do 5º Batalhão da Polícia Militar, sob o comando do major Tales Rafael, além do apoio do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Xapuri, que auxiliou com embarcação.

De acordo com o major Tales Rafael, as equipes receberam informações prévias sobre o transporte da droga pelo rio e montaram a operação para interceptar os suspeitos. A abordagem ocorreu por volta das 4h da manhã. Na embarcação estavam um adulto e uma adolescente de 17 anos.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 341 quilos de skunk e cerca de cinco quilos de cocaína. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

O major destacou que a ação faz parte de uma estratégia contínua de combate ao tráfico organizado na região de fronteira. Segundo ele, esta pode ser a maior apreensão de drogas do ano no estado. Ele também ressaltou a importância do trabalho integrado entre Polícia Militar, Gefron, Polícia Civil e demais órgãos de segurança.

O tenente Jeferson, do Gefron, reforçou que a operação foi montada a partir de informações recebidas e que o apoio da população, por meio de denúncias, é fundamental para o êxito das ações. Conforme apurado, os suspeitos receberiam cerca de 3 mil bolivianos pelo transporte da carga, valor equivalente a aproximadamente R$ 2.256 na cotação atual.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

