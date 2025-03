Com bailinho de carnaval, Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia retoma suas atividades no ano de 2025.

Colisão frontal ocorreu na Rua Isaura Parente; condutores foram socorridos e encaminhados a hospitais com ferimentos leves.

Um acidente entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (7), na Rua Isaura Parente, no bairro de mesmo nome, em Rio Branco. De acordo com informações preliminares, Eduardo Renan Pinheiro, de 22 anos, pilotava uma motocicleta Honda Fan preta no sentido centro/bairro e teria invadido a contramão, colidindo frontalmente com uma Yamaha Factor vermelha, conduzida por Adalberto, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao solo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias de suporte básico para socorrer as vítimas. Eduardo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, apresentando dor de cabeça e formigamento na perna esquerda, mas em estado estável. Adalberto foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, com escoriações pelo corpo, também em condição estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após a finalização dos trabalhos, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela polícia.

