O prefeito Ubiracy Vasconcelos (PT) assinou um novo decreto endurecendo as medidas de prevenção no combate à Covid-19. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (21).

De acordo com as medidas, o funcionamento de atividades econômicas segue sendo regido pelo que dispõe o Pacto Acre sem Covid, mas lanchonetes, bares, restaurantes e distribuidoras poderão funcionar apenas até às 21 horas.

Quem não cumprir a determinação está sujeito a pena de multa de R$ 250,00.

Vasconcelos destacou em seu decreto, a proibição da permanência de pessoas em locais públicos, como ruas, praças e calçadas, entre às 10 horas da noite e às 5 horas da manhã seguinte.

A equipe de segurança deverá ajudar a dispersar aglomerações com mais de 5 pessoas.