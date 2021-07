Com as máquinas roncando, prefeito de Assis Brasil acompanha abertura de ramais e implantação sistema de drenagem na cidade

Foi só o verão “das as caras”, que os trabalhos de reabertura e recuperação de ramais começou em Assis Brasil.

Nesta sexta feira,23, o prefeito Jerry Correia percorreu alguns trechos na zona rural onde as equipes da prefeitura estão atuando na construção de pontes e recuperação de trechos críticos.

Um desses locais foi o ramal do Icuriã, onde o serviço vem sendo realizado com apoio da comunidade. Com quase 700 km de estradas vicinais, Assis Brasil aguarda pela chegada das máquinas do Deracre para reforçar o trabalho.

“Não vamos ficar sentados esperando. Vamos aproveitar o verão e mesmo com nossas limitações de maquinário já começamos o trabalho. Nosso povo precisa de estradas em condições para escoar a produção. Eu gosto de ouvir as máquinas roncando e ver a satisfação no rosto das pessoas quando as frentes de serviço chegam nas comunidades “, disse Jerry.

Não é só na zona rural que a prefeitura de Assis Brasil está centrando suas ações de infraestrutura.

Na zona urbana da cidade as frentes de serviços também estão atuando. Na manhã deste sábado, o prefeito Jerry Correia acompanhou parte do serviço de escavação para a implantação da tubulação de drenagem na Rua Francisco das Chagas, uma via importante, onde os moradores há anos, sofrem com a falta de drenagem.

Jerry explicou que os serviços estão sendo executados com recursos financeiros liberados por meio de uma emenda parlamentar de Gladson Cameli, quando ainda estava no senado.

O gestor falou ainda que a obra havia sido abandonada na gestão passada e foi retomada graças a recuperação dos recursos que já estão sendo aplicados. Após o serviço de implantação da rede de drenagem, garantiu Jerry, as equipes entram com a pavimentação asfáltica na rua.