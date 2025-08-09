Flash
Com apoio do Sebrae, empresários acreanos participam da FIMMA Brasil 2025
Missão técnica leva empreendedores do Acre a uma das maiores feiras do setor moveleiro da América Latina
De 4 a 7 de agosto, uma caravana de 13 empresários participou de uma missão técnica para a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (FIMMA Brasil), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A missão contou com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).
A FIMMA Brasil possui mais de 30 anos de existência, reunindo expositores de máquinas, ferramentas, ferragens, matérias-primas, tecnologia, tintas, acessórios, embalagens, entre outros segmentos que atendem ao setor moveleiro. Entre os objetivos da feira estão a troca de experiências e a interação entre fornecedores da cadeia moveleira e públicos estratégicos, como compradores nacionais, importadores e arquitetos.
Para a empreendedora Alice Tomoko, que compõe a caravana acreana, a participação na feira é uma oportunidade única de adquirir conhecimento. “A FIMMA Brasil é muito importante para a minha empresa, para conhecimento de novos lançamentos de máquinas e acessórios para o setor moveleiro e tecnologia avançada. Agradeço ao Sebrae, à Fieac e ao Sindimóveis pela parceria e pelas novas experiências”, comenta.
O evento conta com exposições do que há de mais novo no mercado, além de cases de sucesso e palestras sobre temas importantes para o setor. A programação também inclui ações de negócios para promover o networking e impulsionar resultados entre expositores e possíveis compradores.
Comentários
Flash
V Semana Evangélica de Epitaciolândia emociona fiéis e movimenta a cidade
Com muita fé, louvor e devoção, teve início nesta quinta-feira, 7, a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento é promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). A primeira noite contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia, apresentações de bandas locais e a pregação do Pastor Eliezer.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pr. Mário Gilson, além de pastores de várias igrejas evangélicas da região.
Programação:
08/08 – Sexta-feira
• 20h – Show Nacional com Isadora Pompeu
09/08 – Sábado
• 20h – Ministração do Pastor Antônio Cirilo
• 23h – Encerramento
A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis, visitantes e turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a vida espiritual do município.
E nesta sexta-feira, o público se prepara para o momento mais aguardado: a apresentação da cantora de renome nacional Isadora Pompeu, que promete uma noite de adoração e emoção.
Comentários
Flash
Polícia Civil prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria sobrinha
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, sob comando do delegado Luccas Vianna, prendeu nesta sexta-feira, 8, um homem de 40 anos suspeito de ter abusado sexualmente da própria sobrinha.
A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça após o recebimento de uma denúncia anônima encaminhada ao Conselho Tutelar do município. Segundo as autoridades, a informação indicava que a vítima estaria sendo violentada pelo próprio tio. A partir do relato, o Conselho acionou imediatamente a Polícia Civil, que iniciou os procedimentos investigativos.
Com base nas evidências reunidas durante a apuração dos fatos, o delegado Luccas Vianna representou pela prisão do suspeito, que foi localizada e executada com êxito pela equipe da delegacia local.
“A denúncia foi recebida com a seriedade que o caso exige. Atuamos com agilidade para preservar a integridade da vítima e garantir que o suspeito fosse responsabilizado. Casos de abuso sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, são tratados com máxima prioridade”, afirmou o delegado.
O homem foi conduzido à unidade policial e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima está sendo acompanhada por órgãos de proteção e assistência social.
Comentários
Flash
Na Câmara de Rio Branco, vereadores aprovam Moção de Aplauso à imprensa pela cobertura da Expoacre
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, na quinta-feira, 7, em plenário, a concessão de Moção de Aplauso aos veículos de imprensa e comunicação que realizaram a cobertura jornalística da 50ª edição da Expoacre, maior feira de negócios, cultura e agronegócio do estado.
A proposição foi apresentada pelo primeiro-secretário da Casa Legislativa, vereador Felipe Tchê (PP), e reconhece a atuação qualificada, ética e comprometida dos profissionais da imprensa durante a cobertura do evento, realizado entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, em Rio Branco.
Segundo o parlamentar, o trabalho da imprensa foi essencial para registrar o marco histórico da 50ª edição da feira, ampliando o alcance do evento, fortalecendo a identidade regional e incentivando a valorização da cultura, do empreendedorismo e da economia acreana.
“A atuação da imprensa foi fundamental para garantir à população o acesso à informação de forma ampla, transparente e democrática. Por isso, propusemos essa homenagem coletiva, como forma de valorizar o trabalho de quem leva a notícia até as pessoas e contribui com o desenvolvimento do Acre”, destacou Felipe Tchê.
Veículos homenageados
A Moção de Aplauso contemplará 18 veículos de comunicação, entre TVs, rádios, sites e portais de notícias:
Norte TV
Líder TV
Rede Amazônica
Correio Online
Portal Acre +
Acre News
O Alto Acre
Rádio Cidade
Rádio Calçadão
Portal Acre
AC24Horas
Contilnet
Alerta Cidade
A Gazeta do Acre
TV Rio Branco
Folha do Acre
Ecos da Notícia
Secretaria Estadual de Comunicação (Secom)
Você precisa fazer login para comentar.