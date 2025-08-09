Com apoio do Sebrae, empresários acreanos participam da FIMMA Brasil 2025

Missão técnica leva empreendedores do Acre a uma das maiores feiras do setor moveleiro da América Latina

De 4 a 7 de agosto, uma caravana de 13 empresários participou de uma missão técnica para a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (FIMMA Brasil), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A missão contou com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

A FIMMA Brasil possui mais de 30 anos de existência, reunindo expositores de máquinas, ferramentas, ferragens, matérias-primas, tecnologia, tintas, acessórios, embalagens, entre outros segmentos que atendem ao setor moveleiro. Entre os objetivos da feira estão a troca de experiências e a interação entre fornecedores da cadeia moveleira e públicos estratégicos, como compradores nacionais, importadores e arquitetos.

Para a empreendedora Alice Tomoko, que compõe a caravana acreana, a participação na feira é uma oportunidade única de adquirir conhecimento. “A FIMMA Brasil é muito importante para a minha empresa, para conhecimento de novos lançamentos de máquinas e acessórios para o setor moveleiro e tecnologia avançada. Agradeço ao Sebrae, à Fieac e ao Sindimóveis pela parceria e pelas novas experiências”, comenta.

O evento conta com exposições do que há de mais novo no mercado, além de cases de sucesso e palestras sobre temas importantes para o setor. A programação também inclui ações de negócios para promover o networking e impulsionar resultados entre expositores e possíveis compradores.

