Com apoio do Rotary, vereador Joabe Lira entrega cadeira de rodas a morador de Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), realizou na tarde desta terça-feira, 28, a entrega de uma cadeira de rodas ao senhor Raimundo Nonato, participante das atividades da Semana do Brincar, organizada pelo gabinete do parlamentar.
Durante um dos eventos, realizado neste mês de outubro, Raimundo se aproximou de Joabe e relatou a dificuldade que vinha enfrentando com a antiga cadeira, já bastante desgastada. Sensibilizado com a situação, o vereador iniciou imediatamente a busca por uma solução. Dias depois, em parceria com o Rotary Club Rio Branco Amazônia, o pedido se transformou em realidade.
“A política ganha sentido quando é capaz de transformar a vida das pessoas. O senhor Raimundo nos procurou com um pedido simples, mas de enorme significado. Cidadania também é isso: escutar, acolher e agir com amor. Hoje, celebramos mais que uma entrega — celebramos empatia, solidariedade e o compromisso com o próximo”, declarou o presidente Joabe Lira.
A entrega foi marcada por emoção e agradecimentos. Para Joabe, a parceria com o Rotary reflete a força da união entre o poder público e as instituições que atuam pelo bem coletivo.
“Sou grato à minha amiga Rúbia Rosas e a toda a equipe do Rotary Club Rio Branco Amazônia por abraçarem conosco essa causa. Quando a sociedade civil e o poder público caminham lado a lado, conseguimos construir pontes de esperança. Essa cadeira representa mais do que um equipamento — é símbolo de respeito, dignidade e cuidado humano”, completou o parlamentar.
O ato reforça o compromisso do vereador Joabe Lira com iniciativas voltadas à inclusão, solidariedade e fortalecimento dos laços comunitários, aproximando o mandato das demandas reais da população.
Presidente Nicolau Júnior entrega kits que serão destinados a mulheres atendidas na DEAM
A iniciativa é fruto da culminância da Campanha do Agosto Lilás e do show “Aleac apresenta: Mulheres em Cena”, realizado no dia 30 de setembro na Usina de Arte João Donato
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em parceria com a Escola do Legislativo Acreano (Ela), realizou nesta terça-feira (28) a entrega de 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos destinados a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica atendidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A ação marca o segundo ano consecutivo da parceria entre a Aleac e a Instituição no combate ao feminicídio, infanticídio e outras formas de violência.
A iniciativa é fruto da culminância da Campanha do Agosto Lilás e do show “Aleac apresenta: Mulheres em Cena”, realizado no dia 30 de setembro na Usina de Arte João Donato. O evento contou com a participação de 10 cantoras voluntárias e teve 230 ingressos vendidos, cuja arrecadação foi revertida para a compra dos itens que compuseram os kits. Cada kit continha nove produtos essenciais: toalha, shampoo, escova e creme dental, pente, absorvente, sabonete, lenço de papel e desodorante, além de fraldas descartáveis, bolachas, biscoitos e bebida láctea.
O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), fez a entrega dos kits a delegada Juliana De Angelis e reafirmou o compromisso do Parlamento acreano na luta contra a violência de gênero. “O combate à violência contra a mulher e às crianças é uma causa que precisa unir todos os poderes e instituições. Essa ação é resultado de uma parceria muito importante da Assembleia Legislativa com a Polícia Civil, o Ministério Público e, especialmente, com a Delegacia da Mulher, representada pela doutora Juliana”, disse.
Nicolau Júnior seguiu falando sobre a ação, “foram entregues 100 kits de higiene pessoal, fraldas e alimentos para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, que são atendidas na DEAM. É uma satisfação muito grande poder contribuir com esse trabalho, que reforça o nosso compromisso com a proteção e o acolhimento dessas vítimas. A Assembleia tem atuado fortemente, por meio de suas campanhas, para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o feminicídio e toda forma de violência. Como presidente da Aleac, reafirmo nosso compromisso em apoiar e fortalecer ações que garantam respeito, dignidade e segurança às mulheres acreanas”, afirmou.
A delegada da Delegacia da Mulher, Dra. Juliana De Angelis, agradeceu a parceria e destacou a importância do gesto. “Essa é uma ação que representa cuidado e empatia. Os kits chegarão às mãos de mulheres e crianças que realmente precisam desse apoio. Somos gratos à Aleac e à Escola do Legislativo por manterem esse compromisso com o enfrentamento à violência”, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, é um dos apoiadores e incentivadores do projeto, reforçando a parceria institucional com a Aleac e a Instituição de Segurança no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. A ação também contou com a presença de servidores da Aleac, que destacaram o caráter solidário e humano da iniciativa, símbolo do compromisso do Legislativo acreano com a promoção da dignidade e da justiça social.
Acre institui Política Estadual de Proteção a Órfãos do Feminicídio com auxílio financeiro
Decreto estabelece benefício para crianças e adolescentes que perderam mães para violência de gênero; medidas incluem apoio integral e intersetorial
O governo do Acre publicou nesta terça-feira (28) o Decreto nº 11.778/2025, que cria a Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs de Feminicídio. A norma estabelece diretrizes e critérios para a concessão de um auxílio financeiro destinado a crianças e adolescentes que perderam a mãe em decorrência de feminicídio, com caráter complementar para garantir apoio material básico.
Principais disposições do decreto:
Beneficiários: menores de 18 anos que residam no Acre e tenham ficado órfãos por feminicídio
Requisitos: comprovação de residência no estado e situação de vulnerabilidade socioeconômica
Solicitação: requerimento formal à Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) pelo representante legal
Exceção: não se aplica a órfãos que sejam adotados, pois a adoção altera a condição civil
A política será executada de forma intersetorial e articulada, com ênfase na proteção integral e promoção da dignidade das crianças e adolescentes. A Semulher está autorizada a firmar convênios e parcerias com outras secretarias, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e organizações da sociedade civil para garantir a efetividade das ações.
O decreto entra em vigor imediatamente, cabendo à Semulher editar normas complementares com orientações sobre procedimentos, critérios e forma de pagamento do auxílio. A medida representa um avanço na proteção às vítimas indiretas da violência de gênero no estado.
Mortalidade infantil e fetal cresce 4,7% no Acre em 2025, com 112 mortes evitáveis registradas
Rio Branco concentra maior parte dos casos, mas interior preocupa com aumento em municípios como Feijó; deficiências no pré-natal e estrutura hospitalar são fatores críticos
O número de óbitos de recém-nascidos e fetos por causas evitáveis voltou a subir no Acre em 2025. Entre janeiro e agosto, foram contabilizadas 112 mortes que poderiam ter sido prevenidas com adequada assistência médica, representando um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 107 episódios. Os dados são do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Ministério da Saúde.
O estudo revela que a maioria das mortes ocorreu nos primeiros dias de vida, destacando a importância crítica da assistência à gestante e do atendimento neonatal adequado. Deficiências no acompanhamento pré-natal, na estrutura hospitalar e no suporte ao parto estão entre os principais fatores que contribuem para essas mortes evitáveis.
A situação é particularmente delicada nas cidades do interior, onde o acesso aos serviços médicos especializados é mais limitado. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para reduzir a mortalidade infantil e fetal no estado, especialmente no interior acreano onde as condições de atendimento são mais precárias.
O panorama da mortalidade infantil e fetal no Acre em 2025 revela que Rio Branco lidera com óbitos registrados entre janeiro e agosto, seguida por Cruzeiro do Sul e Feijó. Os dados do Ministério da Saúde mostram que oito municípios não registraram nenhuma morte no período: Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Bujari e Capixaba.
Distribuição por município (jan-ago/2025):
Rio Branco: 73 óbitos
Cruzeiro do Sul: 16
Feijó: 7
Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Porto Walter: 2 cada
Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Jordão, Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo: 1 cada
Embora os números de 2025 (112 mortes) superem os de 2024 (107) no mesmo período, permanecem abaixo de 2023, quando o estado registrou 124 óbitos evitáveis. A tendência exige, segundo técnicos da saúde, reforço nas políticas públicas voltadas à proteção materno-infantil, com foco na prevenção e ampliação da cobertura de serviços essenciais.
A plataforma do Ministério da Saúde permite o acompanhamento mensal por município, faixa etária e tipo de causa, servindo como ferramenta crucial para gestores e profissionais de saúde no enfrentamento da mortalidade infantil e fetal no estado.
