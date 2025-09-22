Com apoio do governo, mais de 100 famílias de Brasileia conquistam o direito à terra e Acre segue avançando na regularização fundiária

A Escola Rural Valéria Bispo Sabala, em Brasileia, foi palco de um momento histórico para dezenas de famílias acreanas nesta segunda, 22. O governador Gladson Camelí cumpriu mais uma etapa do programa de regularização fundiária promovido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), com a entrega de 102 Títulos Definitivos Urbanos, incluindo títulos para instituições religiosas e associações de moradores.

Com investimento de R$ 600 mil, a ação integra os programas “Minha Terra de Papel Passado” e “Igreja Legal”, que visam garantir segurança jurídica, dignidade e desenvolvimento às comunidades beneficiadas.

Segundo o governador, cada título é o reconhecimento do direito à terra e a realização de um sonho que há décadas era aguardado por muitas famílias.

“Estamos realizando o sonho de milhares de pais e mães de famílias acreanas que, a partir desses títulos definitivos, podem ter um pedaço de terra para chamar de seu. Isso é cidadania e fomento para a nossa economia”, declarou o governador.

Ele também destacou o papel fundamental do Iteracre na condução técnica e social do processo. “Quero agradecer à presidente do Instituto de Terras do Acre, Gabriela Câmara, e a toda a sua equipe pelo empenho em realizar as pesquisas e as documentações para essas entregas”, afirmou.

O governador reforçou que essa ação é parte de um esforço contínuo que já passou por outros municípios. “Já estivemos em Plácido de Castro e Acrelândia entregando títulos definitivos. Em toda a história do Acre, nenhum governo entregou tantos títulos definitivos rurais, urbanos e para entidades religiosas como o nosso. Foram milhares nos 22 municípios do estado”, disse Camelí.

Em tom firme, o chefe do Executivo estadual reafirmou seu compromisso com a população: “Tenho sido um governador democrático que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar e os interesses da população acreana à frente de interesses políticos.”

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições beneficiadas. O evento é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e a Prefeitura Municipal de Brasileia, consolidando o compromisso interinstitucional com a transformação social por meio da regularização fundiária.

A entrega dos títulos definitivos é mais um passo na construção de um Acre mais justo, onde o direito à terra se transforma em oportunidade, estabilidade e esperança para o futuro. A meta do Iteracre é entregar mais de 10 mil documentos somente este mês.

A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, afirmou que a meta definida pelo governador Gladson Camelí para a região do Alto Acre é a entrega de 2.500 títulos de propriedade apenas no mês de setembro.

“Aqui no município de Brasileia, vamos entregar mais de 100 títulos nesta primeira etapa, com investimento de R$ 600 mil”, declarou.

Ela também anunciou que uma segunda etapa está prevista para os próximos meses, contemplando o bairro Eldorado, onde serão entregues mais 408 títulos, com aporte superior a R$ 3 milhões.

Segundo a presidente, a regularização fundiária tem sido um dos pilares da atual gestão. “Além de garantir segurança jurídica, ela valoriza o imóvel, permite acesso a crédito bancário, possibilita reformas e até a transmissão do bem como herança familiar”, explicou. Para a presidente, esses benefícios são fundamentais para impulsionar a economia local.

O representante dos moradores do KM 26, Sebastião da Silva, conhecido como Poconé, expressou sua emoção ao receber o título definitivo de sua terra após anos de espera. Segundo ele, foram 12 anos de luta pela regularização fundiária. “Eu tenho o sentimento de alegria, porque nós estávamos lutando com esse título aqui há 13 anos. Agora vamos conseguir”, afirmou.

Ele relembrou que, anteriormente, havia recebido um documento sem validade, o que gerava insegurança. “Eu tenho um aqui, que foi entregue, mas não tem validade. Esse agora tem. É uma alegria muito grande para mim e para o pessoal da vila”, disse.

Silva destacou a importância do título para os moradores da comunidade, que agora poderão investir com segurança em suas terras. “Já pensou que você não é dono? Agora sim, com esse documento, é como se fosse o CPF da terra. Para mim não tem coisa melhor no mundo, só minha saúde”, concluiu emocionado.

