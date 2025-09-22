Silva destacou a importância do título para os moradores da comunidade, que agora poderão investir com segurança em suas terras. “Já pensou que você não é dono? Agora sim, com esse documento, é como se fosse o CPF da terra. Para mim não tem coisa melhor no mundo, só minha saúde”, concluiu emocionado.
Com apoio do governo, mais de 100 famílias de Brasileia conquistam o direito à terra e Acre segue avançando na regularização fundiária
A Escola Rural Valéria Bispo Sabala, em Brasileia, foi palco de um momento histórico para dezenas de famílias acreanas nesta segunda, 22. O governador Gladson Camelí cumpriu mais uma etapa do programa de regularização fundiária promovido pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), com a entrega de 102 Títulos Definitivos Urbanos, incluindo títulos para instituições religiosas e associações de moradores.
Com investimento de R$ 600 mil, a ação integra os programas “Minha Terra de Papel Passado” e “Igreja Legal”, que visam garantir segurança jurídica, dignidade e desenvolvimento às comunidades beneficiadas.
Segundo o governador, cada título é o reconhecimento do direito à terra e a realização de um sonho que há décadas era aguardado por muitas famílias.
“Estamos realizando o sonho de milhares de pais e mães de famílias acreanas que, a partir desses títulos definitivos, podem ter um pedaço de terra para chamar de seu. Isso é cidadania e fomento para a nossa economia”, declarou o governador.
Ele também destacou o papel fundamental do Iteracre na condução técnica e social do processo. “Quero agradecer à presidente do Instituto de Terras do Acre, Gabriela Câmara, e a toda a sua equipe pelo empenho em realizar as pesquisas e as documentações para essas entregas”, afirmou.
O governador reforçou que essa ação é parte de um esforço contínuo que já passou por outros municípios. “Já estivemos em Plácido de Castro e Acrelândia entregando títulos definitivos. Em toda a história do Acre, nenhum governo entregou tantos títulos definitivos rurais, urbanos e para entidades religiosas como o nosso. Foram milhares nos 22 municípios do estado”, disse Camelí.
Em tom firme, o chefe do Executivo estadual reafirmou seu compromisso com a população: “Tenho sido um governador democrático que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar e os interesses da população acreana à frente de interesses políticos.”
A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes das instituições beneficiadas. O evento é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e a Prefeitura Municipal de Brasileia, consolidando o compromisso interinstitucional com a transformação social por meio da regularização fundiária.
A entrega dos títulos definitivos é mais um passo na construção de um Acre mais justo, onde o direito à terra se transforma em oportunidade, estabilidade e esperança para o futuro. A meta do Iteracre é entregar mais de 10 mil documentos somente este mês.
A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, afirmou que a meta definida pelo governador Gladson Camelí para a região do Alto Acre é a entrega de 2.500 títulos de propriedade apenas no mês de setembro.
“Aqui no município de Brasileia, vamos entregar mais de 100 títulos nesta primeira etapa, com investimento de R$ 600 mil”, declarou.
Ela também anunciou que uma segunda etapa está prevista para os próximos meses, contemplando o bairro Eldorado, onde serão entregues mais 408 títulos, com aporte superior a R$ 3 milhões.
Segundo a presidente, a regularização fundiária tem sido um dos pilares da atual gestão. “Além de garantir segurança jurídica, ela valoriza o imóvel, permite acesso a crédito bancário, possibilita reformas e até a transmissão do bem como herança familiar”, explicou. Para a presidente, esses benefícios são fundamentais para impulsionar a economia local.
O representante dos moradores do KM 26, Sebastião da Silva, conhecido como Poconé, expressou sua emoção ao receber o título definitivo de sua terra após anos de espera. Segundo ele, foram 12 anos de luta pela regularização fundiária. “Eu tenho o sentimento de alegria, porque nós estávamos lutando com esse título aqui há 13 anos. Agora vamos conseguir”, afirmou.
Ele relembrou que, anteriormente, havia recebido um documento sem validade, o que gerava insegurança. “Eu tenho um aqui, que foi entregue, mas não tem validade. Esse agora tem. É uma alegria muito grande para mim e para o pessoal da vila”, disse.
Pedreiro morre em colisão entre moto e carreta na Via Chico Mendes, em Rio Branco
Vítima de 30 anos sofreu traumatismo craniano e morreu no local; acidente ocorreu em frente ao BPtran na manhã desta segunda-feira (22).
O pedreiro Dietmar Bispo Santos, de 30 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (22) após se envolver em um grave acidente de trânsito na rotatória da Via Chico Mendes com a BR-364, em frente ao Batalhão de Trânsito (BPtran), no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo testemunhas, Dietmar pilotava uma motocicleta Yamaha Factor vermelha no sentido centro-bairro, quando teria invadido a via preferencial e colidido contra uma carreta de combustível que trafegava pela rotatória.
Com o impacto, o trabalhador caiu ao solo e sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O motorista da carreta parou imediatamente e tentou prestar socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do BPtran, isolou a área para a perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Prefeitura realiza 4ª edição do “Saúde em Ação na Comunidade” e beneficia população com mais de 10 especialidades
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (20), a 4ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”.
Realizado no prédio da Vigilância em Saúde, o itinerante ofereceu vários serviços gratuitos em 13 especialidades médicas, contemplando consultas e exames que, em muitos casos, só estariam disponíveis na capital.
De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (22), pela Secretaria Municipal de Saúde foram realizadas 157 Consultas com Nédico Generalista, 31 Consultas em Endocrinologia, 55 Consultas em Fonoaudiologia, 87 Consultas em Oftalmologia, 29 Consultas em Psiquiatria, 70 Consultas em Cardiologia, 18 Consultas Nutricionais Completas, 18 Consultas em Pediatria no total 465 Consultas.
Foram realizados também exames de alta complexidade sendo eles;
34 Ecocardiogramas, 259 Exames de Oftalmologia, 18 Exames de Bioimpedância, 47 Exames de Ultrassonografia no total: 358 Exames.
Em geral foram 465 Consultas e 358 Exames
Chegando a 823 atendimentos e procedimentos.
O programa contou com o apoio dos senadores Petecão e Alan Rick, além dos deputados federais Eduardo Veloso e Roberto Duarte.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou que a ação reforça o compromisso do gestor municipal em ampliar o acesso à saúde.
“O prefeito tem nos orientado a trabalhar para aproximar cada vez mais os serviços da população. Esse esforço mostra, na prática, que o cuidado com a saúde é prioridade da gestão, garantindo atendimento de qualidade sem que as pessoas precisem se deslocar até Rio Branco”, afirmou.
A iniciativa segue consolidando-se como um marco de descentralização do atendimento médico em Brasiléia, facilitando o acesso a serviços especializados e valorizando a saúde preventiva no município.
Expo Fronteira promete movimentar Assis Brasil com tecnologia, negócios e qualificação profissional
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), está preparando uma programação especial que vai movimentar a cidade com oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e a comunidade em geral.
Entre as atividades, teremos rodadas de negócios com empresários, fortalecendo o setor produtivo local e incentivando novas parcerias comerciais. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo emissão de carteira de trabalho e dando entrada no seguro-desemprego para quem precisa.
Outro destaque será o Polo Digital, disponibilizando gratuitamente mais de 600 cursos técnicos em diversas áreas profissionais, uma oportunidade única para quem deseja se qualificar e ampliar suas chances no mercado de trabalho.
Para o público jovem, a inovação chega com a tenda de campeonatos de games, que além de muita diversão, contará com premiações para os participantes.
A programação inclui ainda uma feira de moveleiros e a mostra de produtos produzidos no Acre, valorizando os empreendedores e a criatividade local.
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em trazer desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades para toda a população.
