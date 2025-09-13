Com apoio do governo, Festival do Coco promete recorde de público em Mâncio Lima

Mâncio Lima abriu, nesta sexta-feira, 12, a 5ª edição do Festival do Coco, considerado o maior evento cultural do município. A festa, que segue até domingo, deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de programação.

O governo garantiu apoio à realização do festival, com estrutura de segurança e logística. O evento conta com o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que instalou estande no local com ações educativas. A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) também participa, fomentando oportunidades para jogos digitais online.

O governador Gladson Camelí destacou a relevância da festa para a economia e a cultura da região “O Festival do Coco movimenta a cidade, gera renda e valoriza a tradição do nosso povo. É uma alegria poder estar aqui, ao lado da população, prestigiando esse momento que já faz parte do calendário cultural do Acre”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Assis lembrou que a festa é uma vitrine para a cidade mais ocidental do Brasil. “Mâncio Lima mostra, com esse festival, sua riqueza cultural e gastronômica. É um evento que atrai visitantes e fortalece o turismo regional, além de gerar oportunidades para as famílias”, destacou.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, agradeceu o empenho do governo do Estado e ressaltou a grandiosidade da edição deste ano.

“Estamos vivendo um momento histórico para a nossa cidade. O Festival do Coco cresce a cada ano, e nesta edição temos uma estrutura maior e uma programação diversificada. A parceria com o governo tem sido fundamental para o sucesso da festa”, enfatizou.

A expectativa é que a 5ª edição do Festival do Coco supere os números dos anos anteriores.

Sobre o Coco de Mâncio Lima

O coco é parte essencial da identidade cultural e econômica de Mâncio Lima. Reconhecida como a cidade mais ocidental do Brasil, o município tem na produção do fruto uma de suas principais atividades. Além de gerar renda para centenas de famílias, o coco é base para a culinária local, com destaque para doces, bolos, tapiocas, bebidas e até artesanatos feitos a partir da casca. Essa tradição atravessa gerações e é motivo de orgulho para os moradores, que transformaram o cultivo e o aproveitamento do fruto em símbolo da cidade. Foi a partir dessa ligação que nasceu o Festival do Coco, criado para valorizar a produção local e celebrar a riqueza cultural do povo manciolimense.

