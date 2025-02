Com apoio do estado cooperativas extrativistas realizam Festival Internacional da Castanha

Nível do rio cai 27 centímetros em 24 horas, apesar de acumulado de 45,80 mm de chuva; Defesa Civil aponta estabilização

Mesmo com as pancadas de chuva registradas nas últimas 24 horas, o Rio Acre continua apresentando vazantes na região. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã deste sábado (22), o nível do rio estava em 9,30 metros às 5h43, mantendo a tendência de queda. Na sexta-feira (21), o nível registrado foi de 9,57 metros às 5h15, o que representa uma redução de 27 centímetros em um dia, mesmo com um volume de chuva acumulado de 45,80 mm no período.

O Rio Acre permanece distante da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros. O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Batista, explicou que, apesar da elevação registrada anteriormente, o cenário atual é de estabilização e tendência de vazante.

“Apesar das chuvas, o rio está mantendo uma trajetória de queda, o que indica uma estabilização do nível das águas. Estamos monitorando constantemente para garantir a segurança da população”, afirmou o coronel.

A situação atual do Rio Acre traz alívio para as comunidades ribeirinhas e áreas urbanas que sofrem com as cheias durante o período de chuvas intensas na região. A Defesa Civil segue em alerta, acompanhando as condições meteorológicas e hidrológicas para evitar surpresas e garantir uma resposta rápida em caso de necessidade.

A tendência de vazante, mesmo após as chuvas, reforça a importância do monitoramento constante e das ações preventivas para minimizar os impactos das variações do nível do rio na região.

“Hoje, os rios do nosso estado estão todos bem abaixo da cota de alerta. O que nos preocupava era o Rio Acre em Rio Branco, que se aproximou dos 12 metros, mas já começou a dar sinais de vazante. O que estava segurando a cheia aqui na capital era o Riozinho do Rola, que recebeu muita chuva nos últimos dias. No entanto, ele também já apresenta sinais de redução do volume de água. A tendência para os próximos dias é de vazante, mas estamos atentos, pois a maioria das inundações ocorre entre o final de fevereiro e a primeira quinzena de abril”, destacou o coronel.

A Defesa Civil segue monitorando os níveis dos rios e reforça a importância de que a população esteja atenta aos boletins e comunicados oficiais, principalmente com a proximidade do período mais crítico para inundações na região.

