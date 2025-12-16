Com apoio do deputado Luiz Gonzaga, Porto Walter promove Campeonato Feminino

A 10ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Feminino, em Porto Walter, foi fechada no último domingo, 14, com o título da equipe do Primavera. 15 equipes disputaram o torneio promovido com os recursos de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Gonzaga(PSDB).

“Estou muito feliz com esse investimento. Tivemos a participação de jogadoras de todas regiões de Porto Walter e isso é muito importante sob vários aspectos. Temos uma emenda garantida para realização do evento em 2026 para manter essa tradição no município”, declarou Luiz Gonzaga.

38 mil em premiação

A competição distribuiu R$ 38 mil em premiação e até 7º foi contemplado. O Primavera recebeu R$ 15 mil e mais troféu e medalhas pela conquista.

Apoio importante

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, agradeceu o apoio do deputado Luiz Gonzaga ao esporte do Vale do Juruá.

“Esse investimento foi fundamental para a valorização das nossas atletas e o fortalecimento do futebol feminino no município. Vamos seguir trabalhando juntos pelo esporte”, declarou Guarsonio Melo.

