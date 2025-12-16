Cotidiano
Com apoio do deputado Luiz Gonzaga, Porto Walter promove Campeonato Feminino
A 10ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Feminino, em Porto Walter, foi fechada no último domingo, 14, com o título da equipe do Primavera. 15 equipes disputaram o torneio promovido com os recursos de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Gonzaga(PSDB).
“Estou muito feliz com esse investimento. Tivemos a participação de jogadoras de todas regiões de Porto Walter e isso é muito importante sob vários aspectos. Temos uma emenda garantida para realização do evento em 2026 para manter essa tradição no município”, declarou Luiz Gonzaga.
38 mil em premiação
A competição distribuiu R$ 38 mil em premiação e até 7º foi contemplado. O Primavera recebeu R$ 15 mil e mais troféu e medalhas pela conquista.
Apoio importante
O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, agradeceu o apoio do deputado Luiz Gonzaga ao esporte do Vale do Juruá.
“Esse investimento foi fundamental para a valorização das nossas atletas e o fortalecimento do futebol feminino no município. Vamos seguir trabalhando juntos pelo esporte”, declarou Guarsonio Melo.
Independência inicia treinos e quer a conquista do tricampeonato
De maneira bem discreta, o Independência iniciou nesta segunda, 15, no Marinho Monte, os treinos visando a temporada de 2026. Atual bicampeão Acreano, o Tricolor de Aço terá um calendário com Campeonato Estadual, as Copas Norte e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Fizemos o primeiro trabalho somente com 11 atletas, mas esse número estava programado. A ideia é ter o grupo completo até a próxima sexta(19) porque teremos menos de um mês para a estreia no Estadual”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Elenco modificado
A diretoria do Independência vem montando um elenco bem diferente para 2026.
“Mudamos muitas peças e isso é natural no futebol. Vamos ter jogadores mais jovens porque a nossa sequência no início da temporada será difícil e precisamos conquistar os resultados”, afirmou Ivan Mazzuia.
Trio de zagueiros
Os zagueiros Léo Japão, com contrato renovado, Victor, ex-Andirá, e Kaike Bello, do futebol do Rio de Janeiro, participaram do treinamento.
Fafs suspende o árbitro Marcos Santos por agressão
Em uma reunião realizada nesta segunda nesta segunda, 15, na sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs), os dirigentes da entidade decidiram suspender e multar o árbitro Marcos Santos por 60 dias. O árbitro agrediu(vídeo) o ala Vitor, do Fluminense da Bahia, na partida da última sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, no confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da Série A.
“A atitude do Marcos Santos é indefensável. Estamos trabalhando para melhorar a modalidade e precisamos seguir trabalhando com honestidade. O árbitro da federação errou e será afastado das competições por 60 dias e pegará uma multa de 300 reais”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Diretoria da Adesg anuncia mais 4 contratações visando o Estadual
A diretoria da Adesg anunciou nesta terça, 16, as contratações do zagueiro Yarlei, do volante Weverton, do meia Thales e do atacante Tiririca para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas serão integrados ao elenco do Leão e são opções importantes na temporada de 2026.
“São quatro jogadores de muita qualidade e irão elevar o nível do elenco da Adesg. Queremos lutar pelo título e precisamos ter opções para uma competição curta e difícil”, comentou o diretor de futebol, Erismeu Silva.
Múltiplas funções
O volante Weverton, campeão Estadual pelo Independência, chega no Leão como grande contratação. O atleta joga na lateral e pode exercer múltiplas funções dentro do esquema tático do técnico Rodrigo Deião.
