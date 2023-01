Com apenas três casos graves, Acre não teve mortes por dengue em 2022

Nesta quarta-feira, 18/01, o deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil), e o secretário estadual de Produção, José Luis Tchê, entregaram os equipamentos da Fábrica de Gelo ao presidente da Colônia de Pescadores de Sena Madureira, Antônio Rufino da Silva. Os equipamentos foram adquiridos com emenda do parlamentar de R$ 860 mil, que também contempla a compra de um microônibus para a Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul. O microônibus também será entregue nos próximos meses.

A assinatura do termo de entrega ocorreu na sede da secretaria em Rio Branco e também contou com a presença do ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, do empresário Zé Lopes e do ex-presidente do IEPTEC, Francineudo Costa.

“Esse era um sonho dos pescadores que já trabalham com dificuldade para conservar o peixe porque os equipamentos que têm estão sucateados. Estou muito feliz por fazer parte dessa realização e tenho certeza que teremos muitas outras nos próximos oito anos de mandato como Senador. Em fevereiro, faremos a festa dessa entrega lá em Sena com os pescadores.” – disse.

O presidente da Colônia de Pescadores, Antônio Rufino, agradeceu. “Esse era mesmo um sonho dos nossos pescadores que agora se realiza graças ao Senador que esteve lá conosco e viu a nossa necessidade. O meu muito obrigado a ele. Também agradeço ao secretário Tchê e ao secretário Edivan que vinha coordenando o processo de compra dos equipamentos até aqui”. – falou.

O secretário de Produção José Luís Tchê aproveitou a ida do senador a Secretaria e, junto a equipe, também já apresentou os projetos da pasta para os próximos anos. “O apoio do Senador é muito importante para levarmos o que os nossos produtores precisam.” – disse o secretário.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários