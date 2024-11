Com ambiente totalmente climatizado Prefeito Sérgio Lopes reinaugura o Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Vice-prefeito eleito Sergio Mesquita e a Secretaria de Assistência Social Jamiele Albuquerque, entregou na tarde desta sexta-feira, 22, a reforma do Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia, o espaço passou por uma reforma profunda e hoje se torna o melhor Centro de convivência do Estado.

Os recursos utilizados vieram por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Roberto no valor de R$ 300 mil reais, o espaço que atende cerca de 260 pessoas passou por readequação com salão de eventos climatizado, banheiros amplos todos em porcelanato e sala de espera. Na chegada foi construído um novo jardim com gramado e os bancos reformados para acolher as pessoas da melhor idade.

O Deputado Federal Roberto Duarte compareceu no local em uma breve participação e visitou as novas instalações do Centro, porém, devido outras agendas o deputado teve que retornar para a Capital do Estado antes do início da cerimônia.

Fizeram parte do dispositivo de honra o prefeito Sérgio Lopes, Sérgio Mesquita vice-prefeito eleito representado o Deputado Federal Roberto Duarte, Jamiele Albuquerque Secretaria de Assistência Social, Antônia Pereira da Silva. Coordenadora do CRIE, Noêmia Mendes filha do homenageado Severino Vieira.

Marcaram presença também o vereador Pânico da Água, Antônio Rosiclei Vereador eleito, Regiane Moreira Secretaria de Administração Lucineide chefe de gabinete, Hiamar Pinheiro Secretária de Obras, Marcelo Galvão Secretário de Cultura e Esporte, Eunice Maia Gondim Secretária de Educação, Servidores e frequentadores do Centro.

Na abertura a coordenadora Antônia Pereira da Silva fez uma oração em ação de graças pela nova conquista e, em agradecimento ao prefeito Sérgio Lopes pela reforma e readequação do Centro.

O que disseram:

Noêmia Mendes é filha do Sr. Severino Vieira que dá o Nome ao Centro de Referência do Idoso de Epitaciolândia, ela destacou a satisfação de ter o nome de seu pai em um local tão acolhedor, “Aqui é um local de alegria, de vida, por isso a nossa eterna gratidão ao prefeito Sérgio Lopes por nos proporcionar esse momento tão especial”.

Bastante emocionada a Secretária de Assistência Social Jamiele Albuquerque falou da alegria de receber um espaço tão confortável e acolhedor para os idosos.

“Estou muito emocionada pelo carinho e o legado que nosso prefeito está deixando para este local, em nome de toda a turma da melhor idade, quero te agradecer de coração, isso tudo que está acontecendo é para vocês, é por vocês, pois todos merecem esse respeito e o carinho por tudo que representam para nosso município”. Ressaltou Jamiele.

Sérgio Mesquita definiu esse momento em poucas palavras.

“O Sérgio Lopes é um prefeito que cuida de gente, merecendo todo o nosso respeito, a maior obra dele é o cuidado com as pessoas, se hoje Epitaciolândia tem a melhor saúde do Acre e a melhor educação, agora temos o melhor Centro de Convivência da Pessoa Idosa, graças a um prefeito que tem o compromisso de cuidar de todos”. Disse o Secretário de Saúde e vice-prefeito eleito.

As frequentadoras do Centro Lídia e Evanda, entregaram presentes para homenagear o prefeito pelo carinho e os investimentos no Centro do Idoso.

“Quero agradecer ao nosso prefeito pelo carinho que ele tem com todos nós, o espaço ficou maravilhoso e acolhedor, o nosso muito obrigado”. Disse Lídia.

“E com imensa gratidão e respeito que queremos agradecer por essa obra maravilhosa, você tem o diferencial, em nenhuma gestão tivemos um prefeito que tivesse esse carinho e compromisso como nossa turma, estamos felizes por esse momento tão especial, ao prefeito a nossa eterna gratidão”. (Evanda).

Sergio Lopes destacou a importância de cuidar bem de nossos idosos.

“Confesso que toda vez que participo de atividades aqui no Centro do Idoso, saio mais revigorado pela alegria que vocês transmitem, este é um momento de felicidade por entregar um novo Centro, totalmente climatizado com banheiros de qualidade com mais segurança, e, tudo isso está sendo possível graças à parceria do nosso Deputado Federal Roberto Duarte que destinou recursos para essa reforma, o momento de gratidão por poder proporcionar mais qualidade e acolhimento para todos, hoje temos o melhor Centro de Referência da Pessoa Idosa do Estado”. Destacou Sérgio Lopes.

Encerrando a cerimônia o Coral do Centro do Idoso de Epitaciolândia fez uma belíssima apresentação cantando a música da família, na sequência foi servido lanche a todos, e é claro o que nunca pode faltar, o famoso forró para todos caírem na dança.

