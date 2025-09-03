Com alta de 5,81%, cesta básica em Rio Branco chega a R$ 715,75

O custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco para famílias de baixa renda subiu em setembro de 2025, segundo levantamento divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio). O valor médio da cesta chegou a R$ 715,75, representando um aumento de 5,81% em relação a agosto, quando a média registrada foi de R$ 676,44.

A pesquisa, que alcançou sua 50ª edição, analisou 15 produtos alimentícios em supermercados da capital, considerando o consumo mensal de famílias com até três adultos ou dois adultos e duas crianças, com renda de até R$ 2 mil mensais.

No comparativo entre junho e setembro, o estudo aponta um aumento acumulado de 10,01%, evidenciando o impacto direto no poder de compra das famílias de menor renda.

Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento estão a margarina (+53,94%) e o feijão (+33,42%). Por outro lado, itens como batata (-83,96%) e pão francês (-33,36%) registraram quedas.

