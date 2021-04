Após divergências vivenciadas na última eleição em Brasileia, o ex-vereador Joelson Pontes pretende deixar o Progressistas nos próximos dias. Diante disso, surgiram especulações a respeito do futuro político e administrativo da irmã dele, Joelma Pontes. Ela é gerente de Assistência em Saúde do Hospital Regional do Alto Acre e tesoureira do Progressistas em Brasileia.

Joelma disse ao Notícias da Hora que: “o Progressistas é o único partido que sou filiada durante a minha vida. É o partido que eu sou familiarizada. É o partido onde eu fiz uma construção de amigos. Faço parte da diretoria do partido como tesoureira. Independente da decisão do Joelson, eu não pretendo acompanhar. Eu fico porque eu fiz parte na construção desse governo do Gladson Cameli e acredito que vamos vencer novamente e continuar trabalhando. Gladson é um governador que além de simpatizar e ter um afeto, eu gosto do trabalho dele e pra mim, ele tem sido um gigante no trabalho que tem feito nessa pandemia”, disse Joelma Pontes.

Joelma Pontes tem feito um trabalho técnico e excepcional dentro do Hospital Regional do Alto Acre. Ela conta com o apoio dos servidores da unidade hospitalar e mais ainda, da população assistida pelo Hospital.

Nesse sentido, mais que político, a atuação de Joelma Pontes tem sido estritamente técnica. O que não justificaria a saída dela do governo e do Partido, que é filiada há mais de 10 anos.

