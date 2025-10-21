Com a proximidade do Dia de Finados, Prefeitura de Rio Branco intensifica a limpeza dos cemitérios públicos da capital

Serviços de manutenção são reforçados para garantir conforto, segurança e respeito aos visitantes dos cemitérios durante o feriado

Com a aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensifica os serviços de limpeza nos cemitérios públicos da capital acreana.

Além da manutenção de rotina, a Secretaria iniciou nesta segunda-feira (20), um cronograma especial de trabalho interno e externo, com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos familiares e visitantes que irão prestar homenagens aos entes queridos.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é manter os cemitérios sempre bem cuidados.

“Essa determinação do nosso prefeito Tião Bocalom de manter a limpeza sempre em dia é diária. Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios. Também contamos com plantonistas em todos os quatro cemitérios da cidade”, explicou Tony Roque.

A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista.

Além disso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade reforça a importância da colaboração da população. O respeito às normas de visitação, a destinação correta do lixo e o cuidado com os espaços ajudam a manter os cemitérios limpos e organizados, garantindo um ambiente digno e acolhedor para todos que vão prestar homenagens.

O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento.

