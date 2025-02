Com a presença do governador, mais de 50 alunos-soldados iniciam curso de formação do Corpo de Bombeiros e devem reforçar unidades do interior do estado

O lema “Vidas alheias e riquezas salvar!” tenta resumir a missão do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), que atua no estado há mais de 50 anos e tem o compromisso de atuar nos cenários mais extremos possíveis, seja na cheia ou na seca. E, nesta quarta-feira, 19, a corporação celebrou, ao lado do governador Gladson Camelí, mais uma importante conquista: a aula inaugural de formação de 54 alunos-soldados, que devem reforçar os trabalhos no interior do estado.

O curso tem duração de oito meses e, após isso, os militares passam a atuar efetivamente nos batalhões.

O objetivo é estimular a eficiência das unidades operacionais e administrativas de todo o estado, fortalecendo a Segurança Pública, valorizando o Corpo de Bombeiros e motivando novos alunos soldados, colocando em evidência uma das linhas mais fortes da gestão de Gladson Camelí: a capacitação e estruturação das instituições.

Para o chefe de Estado, participar de momentos como esse sempre o deixam orgulhoso, dando-lhe a certeza de que está no caminho certo.

“É sempre bom participar das agendas do Corpo de Bombeiros Militar, melhor ainda quando prestigiamos a formação de soldados, àqueles que iniciam essa trajetória de grande dedicação e honra dentro do sistema de Segurança Pública e que, certamente, irão fortalecer e tornar ainda mais eficiente as unidades operacionais e administrativas do interior do estado”, destacou.

Além do início da formação, foi assinado um termo de entrega de rádios pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) à Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros. Em sua fala, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, evidenciou que o governo de Camelí já entra para a história como o que mais investiu na corporação.

“Estamos em uma situação bem atípica. No ano passado, dos 22 municípios, 19 foram afetados, e estamos com dois anos consecutivos com grandes desastres, ou seja, o interior do estado precisa ser mais assistido, e a determinação do governador do Estado, Gladson Camelí, foi justamente otimizar, melhorar e fortalecer as ações de resposta dentro do interior”, destacou.

Mudando vidas

Os alunos-soldados são do concurso de 2022. O impacto social do chamamento de um concurso na sociedade começa na vida daqueles que passam a ocupar um cargo público.

Nascido em Santa Rosa do Purus, município de difícil acesso do estado, Jonas Nóbrega é um dos alunos que inicia a formação. Para ele, o militarismo sempre foi um sonho e a chance de mudar de vida.

“Uma professora minha do meu ensino fundamental me apresentou o marido dela e ele me deu a oportunidade de conhecer o militarismo. Ao entrar no Bombeiro Militar, uma instituição tão renomada, pra mim foi algo muito gratificante, não só pra mim, mas também para toda a minha família”, disse orgulhoso.

Para Estefânia Rebelo, de 28 anos, a vida reinicia agora, com uma nova oportunidade e visão de mundo.

“O Corpo de Bombeiros tem uma importância para toda a sociedade e se tornou um sonho a partir daí. Agora é deixar para trás tudo que você viveu até ali e se tornar uma nova pessoa, com um novo propósito. Então, o que eu penso em relação a isso é conseguir me reinventar, conseguir ter a disciplina e a força pra chegar até o final do curso e fazer, de fato, parte da corporação”, planeja.

Cláudia Nogueira estava acompanhando o filho, que iniciou o curso. No ano passado, a filha dela tomou posse no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Para ela, a gestão de Camelí é sinônimo de mudança de vida na família.

“Sou muito grata, pois o governo dele marcou a história e fez uma diferença, mudou a história da minha família. Só tenho a agradecer pela oportunidade que ele tem dado às pessoas que estudam para adentrar ao serviço público por meio dos concursos que ele tem ofertado aos nossos cidadãos acreanos. O coração de mãe hoje está feliz e grato.”

Mais investimentos

Camelí diz que tem focado não só na capacitação, mas também na valorização do servidor público. Em sua avaliação, investir em segurança é garantir proteção à vida das pessoas.

Na ocasião, ele aproveitou para falar sobre a aquisição de uma aeronave de R$ 29 milhões, que vai ser usada para o resgate, e do planejamento para trocar as viaturas da corporação.

“Temos investido com muita responsabilidade, com o apoio da Assembleia Legislativa e de toda a equipe governamental. O Corpo de Bombeiros cumpre um papel fundamental, que está na excelência em executar todos os recursos e projetos de parcerias com o governo federal”, reconheceu.

Sobre os relatos das pessoas que veem a vida mudar por meio da educação e oportunidades do setor público, o governador destacou que a meta é sempre colocar as pessoas em primeiro lugar.

“Eu queria ser uma formiguinha pra poder acompanhar na hora que ele acorda de manhã cedo e vê o nome no Diário Oficial, porque, automaticamente, sua vida muda durante os próximos anos. Isso é gratificante. Minha prioridade é honrar o servidor, convocar quem faz concurso público, mas, lógico, dentro da regra, da lei de responsabilidade fiscal. E isso só conseguimos fazer com o apoio da Assembleia Legislativa e corpo técnico”, destacou.

A aquisição da primeira aeronave foi uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e ela será usada em ações de prevenção e combate.

“É um avião moderno e que vai salvar vidas, transportar tropas e colocar o estado cada vez mais próximo das pessoas”, completa Camelí.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior, reforçou a importância das parcerias para o avanço de diversos setores no estado.

“O governador tem cumprido seu compromisso, e a Aleac tem se colocado à disposição para ajudar. A Segurança Pública tem avançado demais, exemplo disso é o Corpo de Bombeiros. Lembro da fragilidade dessas instituições antes disso e só me coloco mais uma vez à disposição”.

Atuação nos extremos

Ainda em janeiro, o governador esteve no Comando-Geral dos Bombeiros para conhecer o Plano Operacional para Desastres Hidrológicos, que se antecipa e reúne ações para uma resposta rápida em caso de enchentes no Acre, como a registrada no ano passado.

Foram apresentadas medidas como simulações e o aplicativo CBMAC Família Segura, que vai reunir informações em tempo real em caso de enchente e dará apoio à população.

Capitão Roger Santos, comandante do 1º Batalhão e coordenador da Operação de Desastre Hidrológico em Rio Branco, explicou como a tecnologia e o alinhamento das ações ajudam no atendimento durante desastres como esse.

“O Corpo de Bombeiros, para este ano, inova na implementação de ferramentas que facilitarão a gestão do desastre. Desenvolvemos um aplicativo que facilitará o cadastro da família retirada. A gente vai conseguir coletar informações, como a quantidade de pessoas que serão transferidas, os bens delas, capturar a coordenada geográfica daquele atendimento, fazer uma singela estratificação, se é indígena, se é homem ou mulher, qual é a faixa etária em que a pessoa se enquadra, para justamente subsidiar as informações para as prefeituras”, detalhou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários