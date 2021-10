Com a maior biodiversidade do mundo, Fauna brasileira tem mais de 100 mil espécies

De acordo com dados do Relatório Nacional sobre a Biodiversidade, a fauna brasileira é uma das mais ricas do mundo, com cerca de 100 mil espécies de animais, entre vertebrados e invertebrados.

O Brasil tem a maior biodiversidade em fauna e flora do planeta Terra. Entre os vertebrados, abriga cerca de 517 espécies de anfíbios (das quais 294 são endêmicas), 468 de répteis (172 endêmicos), 524 de mamíferos (com 131 endêmicas), 1.622 de aves (191 endêmicas), cerca de 3 mil peixes de água doce e uma fantástica diversidade de artrópodos: só de insetos, são cerca de 15 milhões de espécies, segundo o Relatório Nacional sobre a Biodiversidade.

Mas a biodiversidade do país é constantemente atacada por atividades ilegais como tráfico e a caça, diretamente ligadas ao desaparecimento de milhares de espécimes. Além de movimentar um mercado criminoso intenso, provoca danos aos animais, que sofrem com maus tratos e práticas abusivas para evitar ações de fiscalização, uma das atividades prioritárias do Ibama.

As práticas ilegais que ameaçam a fauna e a flora estão sujeitas a penalidades e sanções, previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 e no Decreto Federal nº 6.514/2008 que tratam de crimes ambientais. Ações efetivas de prevenção e fiscalização de atividades ilícitas são realizadas pelo Ibama, sempre em parceria com os Órgãos Ambientais Estaduais (OEA), Polícias Militares (PM), Polícia Federal (PF), Policia Rodoviária Federal (PRF), Polícias Civis (PCs), Ministérios Públicos (MP), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A população pode colaborar apresentando denúncias de toda forma de crime ambiental, por meio do chat da Ouvidoria Eletrônica do Ibama, não devendo comprar animais silvestres não autorizados, não praticar caça ou pesca ilegal, não soltar animais silvestres na natureza sem a autorização de uma instituição competente, denunciar ações desmatamento, de caça ou comércio ilegal de animais silvestres, não realizar queimadas, não desmatar ilegalmente e proteger os mananciais de água.