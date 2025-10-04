Com 90 milímetros, Rio Branco teve setembro mais chuvoso desde 2019

O governador do Acre, Gladson Camelí, reuniu-se na tarde desta sexta-feira, 3, com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para definir os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, uma das obras mais aguardadas pela população local, que soma 18.243 habitantes.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados na fase final da construção, que já alcançou 93% de conclusão. Com 363 metros de extensão, a ponte tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões investidos pelo governo do Estado.

Durante o encontro, Camelí afirmou que a obra deve ser concluída até o final de outubro e propôs que a inauguração seja marcada por uma grande celebração, reforçando a parceria entre o governo estadual e a prefeitura, uma das diretrizes centrais de sua gestão, voltada à aproximação do Estado com os municípios.

“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.

Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.

O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.

“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.

No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

