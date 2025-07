Com 90% de execução, Deracre acompanha execução da concretagem dos 12 metros finais do vão central da Ponte da Sibéria

Os serviços são executados pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre)

Com a obra prestes a ser concluída, o governador Gladson Camelí se prepara para realizar mais uma entrega histórica em Xapuri. A construção da Ponte da Sibéria avança para a fase final, com apenas 12 metros restantes para a conclusão do vão central. Os serviços são executados pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que realizou nova vistoria técnica na estrutura nesta sexta-feira, 4.

O governador ressaltou o empenho das equipes governamentais para garantir a construção dessa obra tão importante para o Acre e para Xapuri.

“Essa ponte é um sonho para centenas de xapurienses, e finalmente vai sair do papel. É como eu tenho dito, este é o ano do executar, e em breve, com o esforço de toda uma equipe de governo, vamos entregar mais uma grande obra que é a Ponte de Sibéria, garantindo o direito de ir e vir, dando dignidade para a população aguerrida de Xapuri”, disse.

O gestor agradeceu também ao senador Márcio Bittar, que destinou recursos importantes por meio de emenda parlamentar para a construção da ponte.

Os serviços seguem concentrados na concretagem das últimas aduelas do vão central, etapa fundamental para a finalização da superestrutura da ponte. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, enfatizou a relevância da fase atual da obra.

“Estamos nos aproximando do momento mais simbólico desta obra, que é a ligação dos dois lados. A cada avanço, concretizamos um sonho antigo da população, graças ao compromisso do governador Gladson Camelí, que tem sido incansável na realização dessa entrega. Também é fundamental reconhecer o apoio do senador Márcio Bittar, que destinou emenda parlamentar para viabilizar a construção. A concretagem segue em ritmo acelerado, com as equipes atuando também nas extremidades”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A obra já alcançou 90% de execução e está sendo realizada com a técnica de balanço sucessivo, que permite o avanço das estruturas a partir dos apoios centrais em direção às extremidades.

Além do vão central, as frentes de trabalho atuam na construção do trecho de laje-viga entre os apoios e na preparação das próximas etapas, como o fechamento lateral e central, o lançamento das lajes de passeio e a instalação dos dispositivos de segurança, como guarda-rodas e guarda-corpos.

Com 363 metros de extensão, a nova ponte é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução no estado e integra a Operação Verão 2025, que intensifica as frentes de infraestrutura nos municípios.

O projeto contempla ainda obras de urbanização no entorno da estrutura, com melhorias nos acessos viários e paisagismo, contribuindo para a valorização da área urbana de Xapuri.

