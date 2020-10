O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) registrou nesta quarta-feira (21) 60 casos novos de Covid-19 no estado, fazendo o número saltar de 29.865 para 29.925. Nenhuma nova morte foi registrada e o número de óbitos permanece sendo 682.

Nesta quarta, a taxa de ocupação é de 35%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 32 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.