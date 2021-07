Com 263 focos de queimadas, Acre é incluído em plano de combate a incêndios do Ministério da Justiça

Além do período de queimadas no estado que coloca a floresta em risco, outra preocupação é com o desmatamento.

Mesmo tendo o terceiro menor percentual de desmatamento dentro da Amazônia Legal, o Acre apresentou no mês de junho um aumento de 48% de área desmatada em comparação com o mesmo período no ano passado.

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) mostram que no mês passado o estado desmatou uma área de 86 km², enquanto que no mesmo mês no ano passado essa área era de 58 km².