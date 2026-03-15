Com 26 equipes, Prefeitura de Sena Madureira dá início ao Campeonato Municipal de Futsal

Gerlen Diniz prestigia abertura no “Aurinão” e destaca papel social do esporte; rodadas seguem na segunda e terça-feira

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Gerência de Esporte, iniciou na noite de sexta-feira (13) o Campeonato Municipal de Futsal Masculino e Feminino. O evento ocorreu na quadra Aurino Brito, o “Aurinão”, contando com a presença do prefeito Gerlen Diniz (PP), do vice-prefeito Elvis Dany (MDB), do deputado estadual Gene Diniz (Republicanos), do vereador Pelé do Jacamin (PP), além de outras autoridades e convidados.

Ao utilizar a palavra, o prefeito Gerlen Diniz deu as boas-vindas a todos os jogadores e jogadoras e assegurou que o esporte promove a inclusão social das pessoas.

“É uma grata satisfação estar aqui hoje, podendo proporcionar um evento esportivo que envolve tanto os homens quanto as mulheres. Parabéns aos organizadores e principalmente às equipes. Montar uma equipe não é fácil, exige gastos e, mesmo assim, temos 26 equipes no campeonato. Temos aqui atletas de altíssimo nível que vieram de outros municípios e até mesmo de outros estados. Parabéns à população de Sena Madureira que decidiu, fez a mudança e as coisas estão acontecendo. Um excelente campeonato a todos”, destacou.

Valorização do esporte

O vice-prefeito Elvis Dany também comentou a importância da competição para a comunidade local.

“Muito feliz em participar da abertura do nosso campeonato municipal que gera oportunidades para os nossos atletas. Aqui, temos a primeira e segunda divisão masculino e a primeira divisão feminino. Quem ganha com um evento dessa natureza é a nossa comunidade. O esporte é vida e precisa realmente desse incentivo”, afirmou.

O deputado estadual Gene Diniz parabenizou a gestão municipal pela iniciativa. “Parabenizamos o prefeito Gerlen Diniz e toda sua equipe por manter em Sena Madureira o calendário esportivo e cultural. Estamos à disposição para ajudar no que for possível”, disse.

Homenagem

Durante o cerimonial de abertura, foi prestada uma homenagem ao vereador Francisco Maia, que faleceu recentemente.

Próximas rodadas

A programação do campeonato segue na segunda-feira (16) e terça-feira (17), com rodadas na quadra Aurino Brito a partir das 18h45. A competição reúne equipes das categorias masculina (primeira e segunda divisão) e feminina (primeira divisão), totalizando 26 times na disputa.

Equipes participante da competição

Feminino

Estrela do Yaco, Vila, Estrela azul, Império, Futsal Resenha e Fênix

Masculino (segunda divisão)

Mototaxistas, os Gordinhos, Zero grau, Real Sociedade, Fire Bulls, Siqueira Campos, Vitória, Segundo Distrito, Turkia, IPB, Boca do Caeté e Vila Real

Masculino (primeira divisão)

Vitória, São Felipe, Marca V5, Resenha 2.0, Real 7, PSV, Cristo Libertador e Cohab

Ao final do campeonato, os campeões serão premiados em dinheiro. O campeão da primeira divisão, por exemplo, receberá 20 mil reais.

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