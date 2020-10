Com apenas 209 novos casos de Covid-19 registrados nas últimas 24 horas, o Acre contabiliza agora 29.272 infectados, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) desta terça-feira (13). Antes, o número de infectados era de 29.063.

__________________

Nesta terça, a taxa de ocupação dos leitos de UTI caiu em relação a sábado e atinge 27%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 25 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.