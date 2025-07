Com 190 fora do ar, população do Acre deve usar Telegram para acionar a polícia

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da participação da instituição na maior feira agropecuária e de negócios do estado

A Polícia Civil do Acre (PCAC) marcou presença na primeira noite da Expoacre 50 anos, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, com uma exposição especial da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), no estande da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A equipe da CORE apresentou ao público um pouco de sua rotina de trabalho, destacando a missão do grupo de elite da PCAC e exibindo os equipamentos utilizados em operações de alta complexidade.

Reconhecida pelo preparo técnico e operacional, a CORE chamou atenção dos visitantes com a exposição de armamentos táticos, vestimentas especiais, escudos balísticos, drones e outros recursos utilizados em missões como cumprimento de mandados de prisão de alta periculosidade, resgate de reféns e apoio a outras forças de segurança. O público pôde interagir com os policiais, tirar dúvidas e conhecer mais sobre a atuação estratégica da unidade.

Além da exposição da CORE, a Polícia Civil também está presente na feira com a Delegacia Itinerante, instalada no interior do parque, para atendimento de eventuais ocorrências registradas durante os dias de evento. Outra importante ação é o atendimento realizado pelo ônibus do Instituto de Identificação, que está emitindo a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para os visitantes.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância da participação da instituição na maior feira agropecuária e de negócios do estado:

“A Expoacre é uma vitrine para o nosso estado e a Polícia Civil não poderia deixar de estar presente. Trouxemos a CORE para mostrar à população um pouco do trabalho silencioso e essencial que essa equipe realiza para garantir a segurança da sociedade. Também estamos com a Delegacia Itinerante para dar respostas rápidas a qualquer demanda e com o Instituto de Identificação prestando um serviço fundamental de cidadania. Essa integração com a comunidade é um compromisso da nossa gestão”, afirmou o delegado-geral.

